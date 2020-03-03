В Черновцах жена больного коронавирусом мужчины согласилась на обсервацию из-за протестов соседей (видео)

В ОГА уверяют, что у женщины отсутствуют признаки заболевания и что она не покидала свое жилье.

В Черновцах жена инфицированного коронавирусом мужчины согласилась на обсервацию, как этого требовали ее соседи сегодня вечером перед подъездом многоэтажки на улице Русской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

По ее словам, после общения женщина согласилась на обсервацию.

"Я с ней общалась только что. Женщина себя чувствует хорошо. Она не имеет никаких признаков вирусной инфекции", - отметила Гусак.

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В то же время чиновница добавила, что жена больного коронавирусом опровергла информацию соседей, которые утверждали, что она покидала свою квартиру и свободно прогуливалась по микрорайону Гравитон.

"Я успела у нее уточнить, действительно ли это так. Она говорит, нет, ни разу не выходила, а четко выполняет памятку, которую ей дали при пересечении границы. Она заверила, что к ней заходил отец, но не в квартиру. Он оставлял ей еду, а она лишь забирала сумку", - отметила заместитель председателя ОГА.

При этом Гусак добавила, что согласно заявлению эпидемиологов, в настоящее время у жены инфицированного коронавирусом нет никаких признаков вирусного заболевания.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии.

Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится дома.

Вечером сегодня, 3 марта, группа жильцов дома на улице Русской требовали, чтобы медики изолировали эту женщину.