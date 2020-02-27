У четырех жителей Черновицкой области не подтвердились подозрения на коронавирус

Появились результаты анализов двух жителей региона, которые находились в Италии и еще двух буковинцев, которые вернулись из Китая.

Подозрения на инфекцию коронавируса у четырех жителей Черновицкой области не подтвердились.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, медики провели четыре анализа, результаты которых показали, что подозрение на коронавирус не подтверждается.

«Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмами с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса», - сообщил чиновник.

В то же время в комментарии УНИАН заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак уточнила, что речь идет о двух госпитализированных людях, вернувшихся из Италии и еще двух жителей села Долиняны Хотинского района, которые накануне находились в Китае.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус двух местных жителей, которые находились в Италии и могли контактировать с носителями вируса. Оба пациента самостоятельно обратились в областную клиническую больницу с жалобами на повышенную температуру.

Накануне в село Долиняны вернулась местная семья Думанских, которая находилась в Китае с целью лечения ребенка.