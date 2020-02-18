В Минздраве "из соображений безопасности" отказались говорить, куда привезут эвакуированных из Уханя украинцев

Министр здравоохранения отметила, что эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что места, подготовленные для обсервации граждан, которых эвакуируют из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, не обнародуют с целью их безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Минздрава сообщила во время брифинга в аэропорту "Борисполь" сегодня поздно вечером.

"Мы полностью работаем и готовы к эвакуации украинских граждан в Украину ... На сегодня этот самолет (который улетит в Китай - УНИАН) готов, проинструктирован. Все, что необходимо, у него на борту", - отметила министр.

Скалецкая уточнила, что в четверг, 20 февраля, в восемь утра ожидается прибытие эвакуированных украинцев.

Она также добавила, что определено несколько безопасных мест, где они смогут находиться во время обсервации.

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"Место является безопасным как для украинских граждан, которые будут эвакуированы и размещены в изоляции, так и безопасным для всех остальных украинцев в Украине. Все меры безопасности согласованы и соответствуют международным стандартам и международной практике ... В целях безопасности граждан, которых мы эвакуируем, такую информацию (о местах, подготовленных для обсервации, - УНИАН) мы не распространяем. Мы подготовили несколько мест. Это четыре места, они все подготовлены, но в зависимости от количества человек, мы выберем наиболее подходящее по количеству и целесообразности", - рассказала министр.

Ранее УНИАН сообщал, что вылет самолета для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавирус COVID-19, запланирован на 2:50 19 февраля. Рейс PQ 7301 осуществит авиакомпания SkyUp на самолете Boeing 737-800.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Также в ведомстве уточнили, что рейс будут сопровождать медики медицины катастроф Министерства здравоохранения. Они будут следить за состоянием здоровья экипажа и пассажиров на борту и наблюдать за эвакуированными и членами экипажа в Украину в обсервации. Если кто-то из эвакуированных заболеет уже во время карантина, он будет немедленно госпитализирован в инфекционный стационар.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.