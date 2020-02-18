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В Минздраве "из соображений безопасности" отказались говорить, куда привезут эвакуированных из Уханя украинцев

23:22, 18 февраля 2020
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Скалецкая отказалась говорить, куда именно прилетит самолет с эвакуированными из Уханя / фото УНИАН

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что места, подготовленные для обсервации граждан, которых эвакуируют из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, не обнародуют с целью их безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Минздрава сообщила во время брифинга в аэропорту "Борисполь" сегодня поздно вечером.

"Мы полностью работаем и готовы к эвакуации украинских граждан в Украину ... На сегодня этот самолет (который улетит в Китай - УНИАН) готов, проинструктирован. Все, что необходимо, у него на борту", - отметила министр.

Скалецкая уточнила, что в четверг, 20 февраля, в восемь утра ожидается прибытие эвакуированных украинцев.

Она также добавила, что определено несколько безопасных мест, где они смогут находиться во время обсервации.

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"Место является безопасным как для украинских граждан, которые будут эвакуированы и размещены в изоляции, так и безопасным для всех остальных украинцев в Украине. Все меры безопасности согласованы и соответствуют международным стандартам и международной практике ... В целях безопасности граждан, которых мы эвакуируем, такую информацию (о местах, подготовленных для обсервации, - УНИАН) мы не распространяем. Мы подготовили несколько мест. Это четыре места, они все подготовлены, но в зависимости от количества человек, мы выберем наиболее подходящее по количеству и целесообразности", - рассказала министр.

Ранее УНИАН сообщал, что вылет самолета для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавирус COVID-19, запланирован на 2:50 19 февраля. Рейс PQ 7301 осуществит авиакомпания SkyUp на самолете Boeing 737-800.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Также в ведомстве уточнили, что рейс будут сопровождать медики медицины катастроф Министерства здравоохранения. Они будут следить за состоянием здоровья экипажа и пассажиров на борту и наблюдать за эвакуированными и членами экипажа в Украину в обсервации. Если кто-то из эвакуированных заболеет уже во время карантина, он будет немедленно госпитализирован в инфекционный стационар.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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