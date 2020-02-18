Эвакуация украинцев из Китая: в аэропорту "Борисполь" прошел брифинг (видео)
22:16, 18 февраля 2020Общество
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Ранее сообщалось, что вылет самолета для эвакуации граждан Украины запланирован на 2:50 19 февраля.
Иллюстрация / REUTERS
В аэропорту "Борисполь" прошел брифинг по вопросу эвакуации украинцев и граждан других стран из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса.
В брифинге для СМИ приняли участие представитель Минздрава Украины, представитель МВД Украины, замглавы Департамента реагирования ГСЧС Василий Сницарь, гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, завотделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков.
Видео: ТСН Live
Ранее УНИАН сообщал, что вылет самолета для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, запланирован на 2:50 19 февраля. Рейс PQ 7301 совершит авиакомпания SkyUp на самолете Boeing 737-800.
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