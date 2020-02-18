Журналисты узнали, почему "скорая помощь" постепенно превращается в "медленную" (видео)

В начале года столичная "скорая" отказалась от 50-ти новых машин экстренной медицинской помощи, потому что на них некому ездить.

Журналисты проверили на себе, за сколько времени и денег приедет государственная «скорая», а за сколько – частная.

Расследование провели журналисты программы "Деньги".

Они вызвали государственную «скорую» к больному с невысокой температурой, но ему отказали в оказании скорой медицинской помощи.

Отмечается, что «скорая» имеет право не приехать, если у вас: повышенная температура, головная боль, высокое давление, радикулит, наркотическое, алкогольное опьянение, обострение хронических заболеваний, болевой синдром онкобольного.

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Если же настаивать, медики все-таки приедут, но в порядке живой очереди. И это может затянуться надолго.

В начале года столичная "скорая" отказалась от 50-ти новых машин экстренной медицинской помощи, потому что на них некому ездить. На сегодня ставка фельдшера без опыта на госслужбе – 3 200 гривень, врача – 3 800 гривень.

После этого журналист позвонил в частную "скорую", назвав симптомы острого перитонита.

«Можем быть у вас через 25 минут. Это 1500 – 1900 гривень будет стоить», - ответили ему в частной "скорой". И это еще не дорого, так как средние цены в столице на частные "скорые" от 1300 до 3000 гривень.

Стоит отметить, что в связи с медреформой, которая стартует с первого апреля, основная финансовая нагрузка идет на местную власть. То есть она сама будут определять, какое количество машин и врачей ей нужна.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский планирует в следующем году начать по Украине строительство большого количества пунктов скорой медпомощи.