Рвота у ребенка: причины, что делать и как помочь
Дети гораздо сильнее подвержены такой неприятности как рвота. Она может сопровождать малыша даже по пустяковым причинам. Но иногда рвота может стать звоночком для посещения врача и серьезного обследования. Давайте разбираться вместе.
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Итак, давайте сначала определимся. Не стоит путать срыгивание у грудничков со рвотой. Это два совершенно разных процесса. Рвота сопровождается спазмами мышц брюшной стенки, беспокойством ребенка и плачем.
Рвота без температуры
Иногда рвота у ребенка может быть вызвана простым перееданием или употреблением несовместимых продуктов. При этом не наблюдается нарушения общего состояния и других неприятных симптомов.
Рвотой и тошнотой без повышения температуры также сопровождаются такие неинфекционные болезни желудочно-кишечного тракта, как гастрит или острый панкреатит. Причиной этих заболеваний может быть нарушение диеты, прием лекарственных препаратов, резкая смена рациона питания.
Если у ребенка отмечается беспокойство, рвота непереваренной пищей, нарушение дыхания можно предположить проглатывание мелкого предмета, который застрял в пищеводе. Необходимо сразу же вызвать скорую помощь.
Однозначно требует настороженности родителей рвота, которая произошла в течение суток после травмы головы, даже незначительной. Например, ребенок упал.
Рвота и температура
Самой распространенной ситуацией, при которой возникает рвота на фоне повышения температуры тела — это острый инфекционный гастроэнтерит или кишечная инфекция неясной этиологии.
Хирургическая патология также может проявляться рвотой с повышением температуры тела (острый аппендицит, перитонит и т.д.). Как правило, пациента также беспокоит боль в животе. Следует помнить, что при подозрении на такие заболевания не следует принимать обезболивающие препараты и жаропонижающие.
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Многократная рвота, тошнота, головная боль могут сигнализировать об опасных заболеваниях ЦНС, таких как менингит или энцефалит. Данные заболевания проявляются также рядом неврологических симптомов: у маленького ребенка – это пронзительный постоянный крик, у ребенка постарше – головная боль, вялость, слабость, нарушения сознания, светобоязнь, судороги. Температура тела может повышаться до 40 С. В таком случае - срочно вызывайте "скорую".
Часто причиной многократной рвоты у детей является ацетонемический криз (в результате накопления в крови ацетона и ацетоуксусной кислоты). Ацетонемический синдром может развиваться на фоне тяжелых заболеваний (сахарный диабет и др.), но может быть первичным – то есть быть следствием неадекватной реакции организма на обычные раздражители: испуг, боль, погрешности в диете, избыток эмоций.
Ацетонемический криз сопровождается схваткообразными болями в животе, тошнотой, повышением температуры до 38,5°С, наличием в моче, рвотных массах, выдыхаемом воздухе ацетона.
Необходимо за помощью обратится к участковому педиатру. До прихода врача ребенка отпаивать водой с глюкозой или простым сахаром.
Рвота с кровью
Появление у ребенка кровавой рвоты указывает на повреждение стенок желудка либо пищевода. Причина их появления – это механическая травма или инфекционное поражение. При выявлении симптома надо сразу обращаться в больницу.
Кровь в рвоте у ребенка появляется по причине:
- язвы пищевода либо желудка;
- кровотечения из носа;
- патологии печени;
- злокачественных образований;
- повреждения слизистой пищевода либо желудка;
- травма ЖКТ.
Рвота с желчью
Если ребенка рвет желчью, содержимое желудка будет желтым или зеленоватым.
Причины:
- отравление, слишком тяжелая или жирная для ребенка пища;
- кишечная инфекция;
- острый холецистит или панкреатит;
- гастрит и дуоденит;
- непроходимость кишечника;
- гепатит (желтуха);
- острый аппендицит;
- почечная колика;
- рвоту с примесью желчи может вызвать высокая температура при других заболеваниях, не связанных с ЖКТ;
- неврологические причины.
Если параллельно с рвотой желчью у ребенка повышается температура и возникает желтушность кожных покровов, понос светлого цвета – это симптомы гепатита.
Врач нужен срочно, если:
- из-за рвоты ребенок не может пить;
- в рвотных массах имеется кровь;
- рвота сочетается с повышением температуры тела, головной болью или сыпью;
- признаками обезвоживания (сухость кожи и слизистых оболочек, сухой язык, больше 6 часов нет мочи, плач без слез).
Первая помощь при рвоте
Ребенка следует успокоить, для него это стресс.
Умыть и прополоскать рот.
Уложить в кровать на бок, чтобы голова оставалась приподнята.
Небольшими порциями необходимо давать пить солевые растворы, минералку без газа и отвар шиповника. Это позволит предотвратить обезвоживание.
До осмотра врачом, выявления причины заболевания и назначения противорвотных препаратов либо антибиотиков, нельзя давать ребенку лекарства.