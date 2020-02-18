Рвота у ребенка: причины, что делать и как помочь

Рвоту у ребенка может провоцировать огромное количество факторов. Поэтому важно сразу определить её причину, чтобы оказать ребенку помощь.

Дети гораздо сильнее подвержены такой неприятности как рвота. Она может сопровождать малыша даже по пустяковым причинам. Но иногда рвота может стать звоночком для посещения врача и серьезного обследования. Давайте разбираться вместе.

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Итак, давайте сначала определимся. Не стоит путать срыгивание у грудничков со рвотой. Это два совершенно разных процесса. Рвота сопровождается спазмами мышц брюшной стенки, беспокойством ребенка и плачем.

Рвота без температуры

Иногда рвота у ребенка может быть вызвана простым перееданием или употреблением несовместимых продуктов. При этом не наблюдается нарушения общего состояния и других неприятных симптомов.

Рвотой и тошнотой без повышения температуры также сопровождаются такие неинфекционные болезни желудочно-кишечного тракта, как гастрит или острый панкреатит. Причиной этих заболеваний может быть нарушение диеты, прием лекарственных препаратов, резкая смена рациона питания.

Если у ребенка отмечается беспокойство, рвота непереваренной пищей, нарушение дыхания можно предположить проглатывание мелкого предмета, который застрял в пищеводе. Необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Однозначно требует настороженности родителей рвота, которая произошла в течение суток после травмы головы, даже незначительной. Например, ребенок упал.

Рвота и температура

Самой распространенной ситуацией, при которой возникает рвота на фоне повышения температуры тела — это острый инфекционный гастроэнтерит или кишечная инфекция неясной этиологии.

Хирургическая патология также может проявляться рвотой с повышением температуры тела (острый аппендицит, перитонит и т.д.). Как правило, пациента также беспокоит боль в животе. Следует помнить, что при подозрении на такие заболевания не следует принимать обезболивающие препараты и жаропонижающие.

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Многократная рвота, тошнота, головная боль могут сигнализировать об опасных заболеваниях ЦНС, таких как менингит или энцефалит. Данные заболевания проявляются также рядом неврологических симптомов: у маленького ребенка – это пронзительный постоянный крик, у ребенка постарше – головная боль, вялость, слабость, нарушения сознания, светобоязнь, судороги. Температура тела может повышаться до 40 С. В таком случае - срочно вызывайте "скорую".

Часто причиной многократной рвоты у детей является ацетонемический криз (в результате накопления в крови ацетона и ацетоуксусной кислоты). Ацетонемический синдром может развиваться на фоне тяжелых заболеваний (сахарный диабет и др.), но может быть первичным – то есть быть следствием неадекватной реакции организма на обычные раздражители: испуг, боль, погрешности в диете, избыток эмоций.

Ацетонемический криз сопровождается схваткообразными болями в животе, тошнотой, повышением температуры до 38,5°С, наличием в моче, рвотных массах, выдыхаемом воздухе ацетона.

Необходимо за помощью обратится к участковому педиатру. До прихода врача ребенка отпаивать водой с глюкозой или простым сахаром.

Рвота с кровью

Появление у ребенка кровавой рвоты указывает на повреждение стенок желудка либо пищевода. Причина их появления – это механическая травма или инфекционное поражение. При выявлении симптома надо сразу обращаться в больницу.

Кровь в рвоте у ребенка появляется по причине:

- язвы пищевода либо желудка;

- кровотечения из носа;

- патологии печени;

- злокачественных образований;

- повреждения слизистой пищевода либо желудка;

- травма ЖКТ.

Рвота с желчью

Если ребенка рвет желчью, содержимое желудка будет желтым или зеленоватым.

Причины:

- отравление, слишком тяжелая или жирная для ребенка пища;

- кишечная инфекция;

- острый холецистит или панкреатит;

- гастрит и дуоденит;

- непроходимость кишечника;

- гепатит (желтуха);

- острый аппендицит;

- почечная колика;

- рвоту с примесью желчи может вызвать высокая температура при других заболеваниях, не связанных с ЖКТ;

- неврологические причины.

Если параллельно с рвотой желчью у ребенка повышается температура и возникает желтушность кожных покровов, понос светлого цвета – это симптомы гепатита.

Врач нужен срочно, если:

- из-за рвоты ребенок не может пить;

- в рвотных массах имеется кровь;

- рвота сочетается с повышением температуры тела, головной болью или сыпью;

- признаками обезвоживания (сухость кожи и слизистых оболочек, сухой язык, больше 6 часов нет мочи, плач без слез).

Первая помощь при рвоте

Ребенка следует успокоить, для него это стресс.

Умыть и прополоскать рот.

Уложить в кровать на бок, чтобы голова оставалась приподнята.

Небольшими порциями необходимо давать пить солевые растворы, минералку без газа и отвар шиповника. Это позволит предотвратить обезвоживание.

До осмотра врачом, выявления причины заболевания и назначения противорвотных препаратов либо антибиотиков, нельзя давать ребенку лекарства.