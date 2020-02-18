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Рвота у ребенка: причины, что делать и как помочь

05:56, 18 февраля 2020
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Рвота: причины и лечение / фото pixabay.com

Дети гораздо сильнее подвержены такой неприятности как рвота. Она может сопровождать малыша даже по пустяковым причинам. Но иногда рвота может стать звоночком для посещения врача и серьезного обследования. Давайте разбираться вместе.

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Итак, давайте сначала определимся. Не стоит путать срыгивание у грудничков со рвотой. Это два совершенно разных процесса. Рвота сопровождается спазмами мышц брюшной стенки, беспокойством ребенка и плачем.

Рвота без температуры

Иногда рвота у ребенка может быть вызвана простым перееданием или употреблением несовместимых продуктов. При этом не наблюдается нарушения общего состояния и других неприятных симптомов.

Рвотой и тошнотой без повышения температуры также сопровождаются такие неинфекционные болезни желудочно-кишечного тракта, как гастрит или острый панкреатит. Причиной этих заболеваний может быть нарушение диеты, прием лекарственных препаратов, резкая смена рациона питания.

Если у ребенка отмечается беспокойство, рвота непереваренной пищей, нарушение дыхания можно предположить проглатывание мелкого предмета, который застрял в пищеводе. Необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Однозначно требует настороженности родителей рвота, которая произошла в течение суток после травмы головы, даже незначительной. Например, ребенок упал.

Рвота у детей / www.youtube.com

Рвота и температура

Самой распространенной ситуацией, при которой возникает рвота на фоне повышения температуры тела — это острый инфекционный гастроэнтерит или кишечная инфекция неясной этиологии.

Хирургическая патология также может проявляться рвотой с повышением температуры тела (острый аппендицит, перитонит и т.д.). Как правило, пациента также беспокоит боль в животе.  Следует помнить, что при подозрении на такие заболевания не следует принимать обезболивающие препараты и жаропонижающие.

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Многократная рвота, тошнота, головная боль могут сигнализировать об опасных заболеваниях ЦНС, таких как менингит или энцефалит. Данные заболевания проявляются также рядом неврологических симптомов: у маленького ребенка – это пронзительный постоянный крик, у ребенка постарше – головная боль, вялость, слабость, нарушения сознания, светобоязнь, судороги. Температура тела может повышаться до 40 С. В таком случае - срочно вызывайте "скорую".

Часто причиной многократной рвоты у детей является ацетонемический криз (в результате накопления в крови ацетона и ацетоуксусной кислоты). Ацетонемический синдром может развиваться на фоне тяжелых заболеваний (сахарный диабет и др.), но может быть первичным – то есть быть следствием неадекватной реакции организма на обычные раздражители: испуг, боль, погрешности в диете, избыток эмоций.

Ацетонемический криз сопровождается схваткообразными болями в животе, тошнотой, повышением температуры до 38,5°С, наличием в моче, рвотных массах, выдыхаемом воздухе ацетона.

Необходимо за помощью обратится к участковому педиатру. До прихода врача ребенка отпаивать водой с глюкозой или простым сахаром.

Рвота с кровью

Появление у ребенка кровавой рвоты указывает на повреждение стенок желудка либо пищевода. Причина их появления – это механическая травма или инфекционное поражение. При выявлении симптома надо сразу обращаться в больницу.

Кровь в рвоте у ребенка появляется по причине:

 - язвы пищевода либо желудка;

 - кровотечения из носа;

 - патологии печени;

 - злокачественных образований;

 - повреждения слизистой пищевода либо желудка;

 - травма ЖКТ.

Рвота с желчью

Если ребенка рвет желчью, содержимое желудка будет желтым или зеленоватым.

Причины:

 - отравление, слишком тяжелая или жирная для ребенка пища;

 - кишечная инфекция;

 - острый холецистит или панкреатит;

 - гастрит и дуоденит;

 - непроходимость кишечника;

 - гепатит (желтуха);

 - острый аппендицит;

 - почечная колика;

 - рвоту с примесью желчи может вызвать высокая температура при других заболеваниях, не связанных с ЖКТ;

 - неврологические причины.

Если параллельно с рвотой желчью у ребенка повышается температура и возникает желтушность кожных покровов, понос светлого цвета – это симптомы гепатита.

Рвота у детей / Иллюстрация / REUTERS

Врач нужен срочно, если:

 - из-за рвоты ребенок не может пить;

 - в рвотных массах имеется кровь;

 - рвота сочетается с повышением температуры тела, головной болью или сыпью;

 - признаками обезвоживания (сухость кожи и слизистых оболочек, сухой язык, больше 6 часов нет мочи, плач без слез).

Первая помощь при рвоте

Ребенка следует успокоить, для него это стресс.

Умыть и прополоскать рот.

Уложить в кровать на бок, чтобы голова оставалась приподнята.

Небольшими порциями необходимо давать пить солевые растворы, минералку без газа и отвар шиповника. Это позволит предотвратить обезвоживание.

До осмотра врачом, выявления причины заболевания и назначения противорвотных препаратов либо антибиотиков, нельзя давать ребенку лекарства.

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