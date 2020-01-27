В Украине не зафиксирован ни один случай нового коронавируса
15:01, 27 января 2020Страна
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Ранее сообщалось о зафиксированном в столице случае коронавирус.
REUTERS
В Украине не зафиксирован ни один случай нового коронавируса по состоянию на 27 января 2020 года.
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Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Диагностирован коронавирус не относится к виду 2019-nCoV. Следовательно, пока ни один случай нового коронавируса в Украине не зафиксирован", - уточнили информацию Киевского лабораторного центра Минздрава Украины.
Ранее в отчете государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" говорилось, что в Киеве зарегистрировали один случай коронавируса, но не китайского.
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