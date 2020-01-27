Ранее сообщалось о зафиксированном в столице случае коронавирус.

В Украине не зафиксирован ни один случай нового коронавируса по состоянию на 27 января 2020 года.

Читайте такжеВ Украине планируют выпускать ежедневный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса - СНБО

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Диагностирован коронавирус не относится к виду 2019-nCoV. Следовательно, пока ни один случай нового коронавируса в Украине не зафиксирован", - уточнили информацию Киевского лабораторного центра Минздрава Украины.

Ранее в отчете государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" говорилось, что в Киеве зарегистрировали один случай коронавируса, но не китайского.