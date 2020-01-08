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Доктор Комаровский объяснил, токсичны ли препараты от глистов для детей

13:09, 08 января 2020
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Можно ли давать детям препараты от глистов / napavalleykid.com

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Об этом он написал на своей странице в Instagram. "В 21 веке есть не особо токсичные препараты для лечения энтеробиоза (именно так называется заражение организма человека острицами), которые подходят и для совсем маленьких детей", - отметил Комаровский.

Конечно, есть и народные методы лечения без лекарств, но некоторые из них вызывают у врача скепсис.

"Одними лекарствами энтеробиоз не лечится — коль скоро у вашего ребенка острицы, то у папы и мамы они тоже есть. Так что лечиться надо будет всем", - подытожил врач.

Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.

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Теги: #дети#доктор Комаровский