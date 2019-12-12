Обвиняемая в пытках пациентов главврач психбольницы в Сумах вернется на работу (видео)

Суд признал ее увольнение незаконным.

Суд восстановил в должности главу психбольницы в Сумах, которую обвиняли в пытках пациентов. Также ей теперь должны выплатить компенсацию в размере 0,5 млн грн за вынужденный прогул.

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Лилию Неофитную уволили почти три года назад, когда из-за смерти пациентов психбольница оказалась в центре скандала, а против самой главврача открыли уголовное дело, говорится в сюжете ТСН.

Ее обвиняют в пытках пациентов холодом. Так, в конце 2016 года пятеро больных умерли от осложнений пневмонии, вызванных переохлаждением. Тогда температура в палатах не поднималась выше 9 градусов.

Ранее в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, в котором в июне во время пожара погибли шесть человек, были выявлены факты жестокого обращения с пациентами.