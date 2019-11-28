На Житомирщине в больнице внезапно умерла 9-летняя девочка

Эксперты выясняют точную причину смерти ребенка.

В Житомирской области правоохранители проводят проверку по факту смерти в больнице 9-летней девочки.

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Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, в Романовское отделение полиции поступило сообщение от врачей о смерти 28 ноября 9-летней девочки в реанимационном отделении Романовской районной больницы.

Сегодня утром в это медицинское учреждение больную девочку привез ее отец. По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.

Сейчас правоохранители проводят проверки, а окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, которую уже назначили. Проверки по данному факту продолжаются.

Напомним, 13 ноября в Харькове летняя женщина умерла после отказа медиков городской больницы № 8 госпитализировать ее.