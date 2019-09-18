На Ривненщине зафиксирована вспышка гастроэнтероколита

Госпитализированы трое людей.

На Ривненщине 17 сентября зафиксирована новая вспышка гастроэнтероколита.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Госпотребслужбы в Ривненской области, возгорание зафиксировано в городе Дубно. По состоянию на 17 сентября с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы три человека, которые находились на праздновании крестин в одном из кафе города Дубно. Всего в праздновании приняло участие 20 человек.

«Заведение прошло государственную регистрацию и за последние два года специалистами Госпотребслужбы не проверялось. Сейчас специалистами Главного управления Госпотребслужбы в Ривненской области проводится работа по локализации и ликвидации возгорания», - отмечается в сообщении управления Госпотребслужбы.

По информации специалистов Государственного учреждения «Ривненский лабораторный центр Минздрава Украины», всего в течение лета в области зафиксированы 4 вспышки острых кишечных инфекций, в результате которых пострадали 113 человек, 24 из них – дети.

Гастроэнтероколит - это воспалительный процесс, охватывающий одновременно весь желудочно-кишечный тракт, сильнее всего поражает слизистую оболочку кишечника, протекает в острой и хронической форме. Бывает инфекционным и неинфекционным, в том числе аллергическим.

Ранее в Луцке из-за отравления в пиццерии «Феличита» были госпитализированы десять человек.