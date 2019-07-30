Между советником Зеленского и Ульяной Супрун произошла перепалка из-за "расовости" болезней (видео)

Радуцкий отметил, что международные клинические протоколы необходимо адаптировать к украинским реалиям, в частности к "расовым особенностям" при лечении болезней.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на недавнее интервью советника президента Владимира Зеленского Михаила Радуцкого, которого называют кандидатом на должность главы Минздрава.

В интервью изданию "Ваше здоровье" Радуцкий отметил, что международные клинические протоколы необходимо адаптировать к украинским реалиям, в частности и к "расовым особенностям".

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"По моему мнению, международный клинический протокол — что-то вроде евроремонта: очень привлекательное и модное, но обобщенное и такое, что сделать можно на самом высоком уровне, а можно и как попало, в зависимости от состояния. Однако лечение пациентов — не ремонт. Протоколы других стран можно брать за основу, но их обязательно нужно адаптировать. Ведь, скажем, генетические различия в протекании тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только национальными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными", - заявил Радуцкий.

В свою очередь, Ульяна Супрун на своей странице в Facebook заявила, что протекание и лечение болезней не зависит от национальных особенностей.

"Не бывает никаких “иммунных потребностей нации”, а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем же вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии. Анатомия для украинцев, американцев или поляков — одинаковая. Процесс протекания тех или иных заболеваний тоже одинаковый", - подчеркнула Супрун.

Как сообщал УНИАН, в партии "Слуга народа" заявили, что основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак.