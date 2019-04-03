Под Харьковом годовалый ребенок отравился водой из колодца

Содержание нитратов в воде в 8,3 раза превысило гигиенический норматив.

В поселке Прудянка Харьковской области мать напоила ребенка водой из колодца, в которой были нитраты.

Ребенку всего 1 год 2 месяца, сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

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Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы №1.

Зная, что в воде из собственного колодца превышено содержание нитратов в 1,3 раза, мать напоила ребенка фасованной водой. Для приготовления еды она использовала воду из другого колодца, вода в котором, по показаниям других жителей, была "хорошей".

По факту отравления ребенка специалисты лабцентра провели исследования воды из этого колодца. По результатам содержание нитратов в воде в 8,3 раза превысило гигиенический норматив.

Напомним, во Львове с 29 марта до 1 апреля были госпитализированы в больницу четверо детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция".