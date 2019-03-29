Эксперт посоветовала, как улучшить память

Работу клеток головного мозга улучшают интенсивные физические нагрузки, отметила врач.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что память улучшают продукты, которые входят в состав mind-диеты — орехи, семечки и продукты, богатые омега-3 жирами.

Для улучшения памяти нужно добавить интенсивные физические нагрузки, они улучшают работу клеток головного мозга, рассказала эксперт на чате в "Главреде".

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По ее словам, позитивно влияют на память семена льна, подсолнечника, тыквы и любые другие.

Врач добавила, что для улучшения памяти, в частности, можно дважды в неделю есть жирную морскую рыбу или употреблять дополнительно омега-3 жирные кислоты. Также стоит есть зелень и черный виноград.

Кроме того, можно использовать дозированное голодание — оно улучшает когнитивные функции мозга.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека сахар и алкоголь одинаково вредны, эти продукты являются наркотиками, поэтому от них нужно отказаться.