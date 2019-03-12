Новый уровень частной медицины: Into-Sana запускает безлимитные программы медицинского обслуживания

Ощутить все преимущества частной медицины можно за вполне скромную сумму — стоимость безлимитных годовых программ в Into-Sana стартует от 2000 грн в год.

В медицинской компании Into-Sana разработали безлимитные годовые программы медицинского обслуживания. Теперь консультации врачей, основные анализы и диагностические исследования доступны клиентам Into-Sana в течение года в неограниченном количестве, за фиксированную сумму. Такой подход призван сделать частную медицину по-настоящему доступной и удобной для пациентов, дать каждой семье возможность получать качественную и своевременную медицинскую помощь.

«Модель, которую мы реализовали в новых безлимитных программах — subscription (подписка/абонемент), — рассказывает операционный директор Into-Sana Дмитрий Луфер. — Толчком к созданию таких программ послужила медицинская реформа в Украине как таковая — реформа первичного звена сейчас реализована по похожему принципу. Мы расширили эту схему, добавили узких специалистов, увеличили перечень диагностических процедур. По сути наши программы покрывают базовый набор консультаций и исследований, который, по статистике, каждому человеку минимум раз в год может понадобиться».

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Преимущество таких программ для клиента еще и в том, что он заключает прямой договор с клиникой, а значит, в их отношениях нет системы урегулирования, как это происходит в страховых компаниях. Чтобы обратиться к врачу, не обязательно даже заболеть. Можно просто прийти на прием и спросить, что делать для профилактики, проконсультироваться перед вакцинацией — и не платить за эту консультацию.

Еще одно новшество — семейные программы медицинского обслуживания: «Государство говорит о программах индивидуального обслуживания, но мы понимаем, что клиентом медицинской клиники чаще оказывается семья, чем один человек, — объясняет Дмитрий Луфер. — Если детей в семье несколько, они часто болеют одновременно, одними заболеваниями. Поэтому мы хотим предлагать программы семейные, обеспечивая возможность для любого члена семьи обращаться за медицинской помощью».

Ощутить все преимущества частной медицины можно за вполне скромную сумму — стоимость безлимитных годовых программ в Into-Sana стартует от 2000 грн в год. Подробная информация о программах содержится на сайте http://bezlimit.into-sana.ua/.

«Люди часто не обращаются к врачу, когда заболели, потому что за консультацию надо платить, и не приходят на повторные консультации, когда закончили курс лечения. В результате мы часто имеем случаи запущенных, хронических заболеваний. В безлимитных программах Into-Sana все необходимые консультации включены, и мы надеемся, что люди будут обращаться к врачу раньше и не будут прекращать лечение до того, как наступило выздоровление», — добавляет Дмитрий Луфер.

Справка. Into-Sana ― крупнейшая частная медицинская клиника в Украине, работающая в Одесском и Киевском регионах более 20 лет. Владельцем является американский инвестиционный фонд Siguler Guff & Company. Сегодня Into-Sana в Одессе — это 4 диагностических центра, 5 подстанций скорой помощи, поликлинические отделения и стационар. В Киеве Into-Sana представлена тремя медицинскими центрами в Дарницком, Днепровском и Подольском районах города.