В Житомире из-за гриппа ввели карантин

На сегодняшний день учеба приостановлена на 10 дней.

В Житомире из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 30 января объявлен карантин во всех общеобразовательных учебных заведениях и детсадах.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

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По его словам, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ уполномоченная комиссия городского совета рекомендовала приостановить учебу в школах и дошкольных учебных заведениях.

«С 30 января в школах и детских садах Житомира - карантин... Пока на 10 дней», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве приостановлен образовательный процесс в 36 школах из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сообщается на сайте киевской городской администрации.