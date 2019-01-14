Стало известно, когда в Украине ожидается пик эпидемии гриппа

Резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется, когда дети и молодежь приступят к учебе, т. е. со второй половины января, говорят медики.

Украинские эпидемиологи ответили на актуальный вопрос украинцев о том, когда следует ждать эпидемии гриппа и ОРВИ.

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По прогнозам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктора медицинских наук профессора Аллы Мироненко, резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется, когда дети и молодежь приступят к учебе, т. е. со второй половины января, передают "Факты".

"Пик эпидемии ожидается к концу этого месяца и в феврале", — заявила профессор Мироненко.

Отметим, что по данным на конец 2018 года, по сообщению Центра общественного здоровья, эпидемический порог превышен в пяти областях Украины — Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Хмельницкой. На тот момент школьники уже разошлись на каникулы, в университетах и академиях началась сессия.