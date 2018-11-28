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В Украине создадут е-реестр больничных

13:40, 28 ноября 2018
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В планах - создание е-реестра листков нетрудоспособности / фото newsru.co.il

Об этом сообщает правительственный портал. Постановлением предусмотрено создание электронного реестра листков нетрудоспособности как системы их накопления, хранения и использования информации.

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Поэтому центральным органам исполнительной власти совместно с Фондом соцстрахования Украины поставлена задача разработать и подать до 1 февраля 2019 года на рассмотрение Кабмина проект положения об электронном реестре листков нетрудоспособности и обеспечить технические возможности, необходимые для функционирования реестра.

Как сообщалось, ранее депутаты предложили ввести обязательное медицинское страхование в Украине.

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Теги: #Украина#проблема с больничными