Оккупанты наполняют медучреждения в ОРДО выпускниками псевдоуниверситета – ИС
10:07, 26 октября 2018Страна
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Также оккупационными властями создаются условия, которые значительно затрудняют выезд лиц с любым медицинским образованием за пределы ОРДО.
Выпускники нелегального университета не могут трудоустроиться за пределами ОРДО / фото newsru.co.il
В оккупированных районах Донецкой области на должности в медицинские учреждения трудоустраивают выпускников псевдоуниверситетов.
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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
«В связи с катастрофической нехваткой врачей в «ДНР», на должности в медицинские учреждения ОРДО назначают выпускников т.н. «Донецкого медицинского университета», которые из-за наличия «дипломов ДНР» не могут трудоустроиться за пределами ОРДО», – говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что оккупационными властями создаются условия, которые значительно затрудняют выезд лиц с любым медицинским образованием за пределы ОРДО.
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