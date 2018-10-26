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Оккупанты наполняют медучреждения в ОРДО выпускниками псевдоуниверситета – ИС

10:07, 26 октября 2018
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Выпускники нелегального университета не могут трудоустроиться за пределами ОРДО / фото newsru.co.il

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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«В связи с катастрофической нехваткой врачей в «ДНР», на должности в медицинские учреждения ОРДО назначают выпускников т.н. «Донецкого медицинского университета», которые из-за наличия «дипломов ДНР» не могут трудоустроиться за пределами ОРДО», – говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что оккупационными властями создаются условия, которые значительно затрудняют выезд лиц с любым медицинским образованием за пределы ОРДО.

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Теги: #медицина#ОРДО