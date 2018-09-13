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Журналист показал шокирующие данные по сокращению населения в ОРДО

15:33, 13 сентября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Так называемое "управление статистики ДНР" на своем сайте опубликовало информацию о демографических показателях оккупированных районов Донецкой области за январь-июнь нынешнего года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский. Согласно этим данным, коэффициент прироста (убыли) населения в ОРДО составляет -11.

«Для сравнения, в Украине по последним данным этот показатель составляет -3,9. Худший показатель в мире у Болгарии -5,7. «Таким образом, демографические показатели на территории, подконтрольной боевикам «ДНР», в два раза хуже, чем у самой вымирающей страны мира. Впрочем, есть еще «ЛНР». Они не публикуют этих данных, но думаю, там еще печальнее», – пишет журналист.

«Теперь понятно, от чего все эти годы так усердно освобождают Донбасс "освободители" - от людей», – отметил Казанский.

фото Денис Казанский, Facebook
фото Денис Казанский, Facebook

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Теги: #ДНР