Украину накрыла магнитная буря
10:34, 08 октября 2018Страна
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Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы.
Магнитная буря достигнет уровня G1 / фото из открытых источников
Магнитная буря уровня G1 обрушилась на Украину в понедельник, 8 октября.
"8 октября с 00:00 до 9:00 ожидается магнитная буря уровня G1, с 9:00 до 15:00 продолжатся наблюдаться магнитные возбуждения, близки к магнитной буре первого уровня", - сказано в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Как сообщал УНИАН, 7, 8, 10 и 19 октября на Земле ожидаются магнитные бури. Они достигнут уровня G1 и G2 по пятибалльной шкале.
Кроме того, 2, 11, 18 и 20 октября магнитосфера будет возбужденной, люди могут почувствовать легкое недомогание.
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