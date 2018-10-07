Количество пострадавших в результате отравления в детском саду в Хмельницкой области возросло до 31

Среди пострадавших 26 детей в возрасте от четырех до шести лет, четверо работников заведения.

Вследствие отравления в детском саду в Нетешине Хмельницкой области госпитализировали 31 человека.

Об этом сообщил Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших 26 детей в возрасте от четырех до шести лет, четверо работников заведения, а также 19-летний мужчина, который контактировал с ними.

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У пострадавших диагностировали симптомы острой кишечной инфекции.

Ранее сообщалось, что для установления источника возбудителя инфекции, механизмов и путей передачи, а также для локализации вспышки кишечных инфекций специалистами лабораторного центра проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.