Из садика в Хмельницкой области с симптомами отравления госпитализированы 26 детей и пять взрослых

Все заболевшие дети в возрасте 3-6 лет, являются воспитанниками одного учреждения.

В городе Нетешин Хмельницкой области с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 26 детей, а также пять взрослых.

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Как сообщается на сайте госучреждения «Хмельницкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», все дети являются воспитанниками ДОУ (ясли-сад комбинированного типа) №6 «Радуга».

Уточняется, что госпитализированы 26 детей в возрасте 3-6 лет и четыре работника учреждения (три воспитателя и один помощник воспитателя), а также 19-летний мужчина, который контактировал с работниками дошкольного учреждения. Госпитализация заболевших началась 4 октября.

Для установления источника возбудителя инфекции, механизмов и путей передачи, а также для локализации вспышки кишечных инфекций специалистами лабораторного центра проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

В помещениях дошкольного учреждения проведена заключительная дезинфекция. С целью выявления носителей проведено внезапное обследование шести работников пищеблока, 11 воспитателей и помощников воспитателей групп и одного работника прачечной на наличие возбудителей патогенного стафилококка и патогенных кишечных инфекций. Установлено медицинское наблюдение за контактными детьми и взрослыми. С работниками проведены беседы по профилактике кишечных инфекций.