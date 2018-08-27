Украинцам грозит сезонная опасность: советы, как уберечься от аллергии на амброзию (видео)

В период цветения амброзии нужно увлажнять воздух в квартире и не гулять на улице в жаркую безветренную погоду.

Постоянное чихание, зуд в горле и слезотечение – это аллергия на амброзию. Сейчас пик ее цветения.

Наиболее уязвимы к этому сорняку – дети и люди с хроническими заболеваниями. Но медики уверяют, что эту болезнь можно преодолеть, говорится в сюжете ТСН.

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Пыльца амброзии попадает в нос, бронхи, вызывает слезотечение, нарушает зрение, повышает температуру тела, а еще может вызвать приступы бронхиальной астмы. Таблетки и спреи помогут, говорят медики, только временно. Симптомы благодаря им исчезают, но болезнь остается. Избавиться от аллергии навсегда - это сложно, долго и дорого.

"Когда мы четко выяснили, на какие аллергены идет реакция, мы вводим этот аллерген в малых дозах. Идет стимуляция иммунной системы, синтез определенных блокирующих антител, которые препятствуют развитию классической аллергической реакции", - рассказывает врач-иммунолог Олег Назар.

Кроме того, надо увлажнять воздух в квартире и не гулять на улице в жаркую безветренную погоду. А еще обязательно бороться и с самой амброзией.