Лагерь на Киевщине, в котором отравились 12 детей, до сих пор работает (видео)

Все дети заболели три дня назад, они – из художественной школы гимнастики имени Ирины Дерюгиной, у которой заключен контракт с заведением.

Частный детский лагерь на Киевщине, в котором отравились 12 отдыхающих, до сих пор работает.

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Как говорится в сюжете ТСН, сейчас в реанимации остается 8-летняя Маргарита, которая, как и еще 11 девушек, отравилась неизвестным веществом в частном детском лагере на Киевщине.

Причина отравления пока неизвестна. Лагерь до сих пор работает, там остаются на отдыхе более двухсот детей. В обладминистрации говорят, без выводов специальной комиссии, закрыть лагерь не могут.

Все дети заболели три дня назад, они – из художественной школы гимнастики имени Ирины Дерюгиной, у которой заключен контракт с заведением. Дети питались в общей столовой и говорят, что ничего дополнительного не употребляли.

Руководство лагеря ситуацию не комментирует.