Отравление детей в лагере на Киевщине: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Новых обращений за медицинской помощью с жалобами на отравление не поступало.

Всех 12 детей, которые отравились в детском лагере "Славутич" на Киевщине, осмотрели врачи и не установили причин для госпитализации, только одна девочка находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"12 детей были осмотрены врачами, были проведены соответствующие обследования и анализы. Врачи подтвердили, что 7 из них имеют признаки заболевания. Показания к госпитализации отсутствуют. Сейчас ожидаются результаты лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

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В Минздраве отметили, что девочку, которая находится в тяжелом состоянии, госпитализировали в "Охматдет" из-за наличия сопутствующего заболевания.

"Другие дети чувствуют себя хорошо - новых обращений за медицинской помощью с подобными жалобами не поступало", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 июля, в Киевской облгосадминистрации сообщили, что в детском лагере ООО «Детское оздоровительное заведение санаторного типа «Славутич»» отравились 12 детей, 8-летняя девочка находится в коме.

2 июля специалисты Госпродпотребслужбы взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а сегодня проводили посевы у пострадавших детей.