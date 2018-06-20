На Землю снова обрушится магнитная буря
17:14, 20 июня 2018Страна
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Всего с начала 2018 года было зарегистрировано 12 дней с возмущениями магнитных полей.
Магнитные бури снова обрушатся на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall
18 июня Землю накрыла магнитная буря, следующие магнитные возмущения ожидаются 28 и 29 июня.
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Всего же с начала 2018 года, то есть за прошедшие 5.5 месяцев, было зафиксировано 12 дней с магнитными бурями. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
Отмечается, что самые крупные магнитные бури 2018 года были зарегистрированы прошедшей весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс достиг значения 6, что соответствует буре уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале.
Как сообщал УНИАН, 1 июня Землю накрыла магнитная буря, которая продлилась несколько дней.
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