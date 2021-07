В грядущей экранизации Гэбриел Луна исполнит роль Томми, брата главного героя.

Звезда "Терминатора: Темные судьбы" и сериала "Агенты Щ.И.Т" Гэбриел Луна получил в подарок консоль PlayStation 5. Актер планирует перепройти на ней две части постапокалиптичного экшена The Last of Us, чтобы лучше подготовиться к роли в экранизации игры.

Об этом Луна сообщил на своей странице в Instagram.

"Большое спасибо PlayStation и Нилу Дракманну за то, что подарили мне необходимое оборудование для моих исследований. Я собираюсь пройти первую и вторую часть на максимальной сложности", – написал актер.

Под максимальной сложностью Гэбриел имел в виду режим Permadeath, где после гибели героя нужно проходить заново всю главу, весь акт или даже всю игру.

Напомним, что в сериале по мотивам The Last of Us Гэбриел Луна играет роль Томми – брата главного героя.Съемки стартовали в этом месяце в Канаде, и продлятся до июня 2022 года.

О сериале The Last of Us

Производством экранизации занимается канал HBO. Шоураннером выступает Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль".

Над сериалом также работает автор оригинальной игры – глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Главное роли в шоу исполнят Педро Паскаль ("Мандалорец") и Белла Рамзи ("Игра престолов").

Сюжет рассказывает о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в зомби. Главным героем выступает опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший в начале эпидемии дочь. Ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту.

Автор: Сергей Коршунов