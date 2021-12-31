The Last of Us Part II — это настоящий кладезь разных мелких деталей и возможностей. Студия Naughty Dog потрудилась на каждым аспектом игры и позаботилась, чтобы она ощущалась максимально реалистичной. Благодаря этому пользователи продолжают находить в TLoU II небольшие, но приятные секреты. Один из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом KiwiOutrageous7295.
В ролике по ссылке выше показан эпизод с Эбби и Майклом в океанариуме. Энтузиаст в роли главной героини пошел наверх по лестнице между трибунами и продемонстрировал интересное взаимодействие. Девушка села на перила и спустилась по ним вниз. Это скрытое действие, так как игрок не нажимал никакой клавиши для активации описанной возможности. Эбби автоматически взаимодействовала с перилами, а значит — разработчики реализовали такой приятный секрет для пользователей, которые захотят внимательно исследовать TLoU II.
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.