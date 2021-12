Игра продолжает радовать проработкой разных аспектов.

The Last of Us Part II — это настоящий кладезь разных мелких деталей и возможностей. Студия Naughty Dog потрудилась на каждым аспектом игры и позаботилась, чтобы она ощущалась максимально реалистичной. Благодаря этому пользователи продолжают находить в TLoU II небольшие, но приятные секреты. Один из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом KiwiOutrageous7295.

В ролике по ссылке выше показан эпизод с Эбби и Майклом в океанариуме. Энтузиаст в роли главной героини пошел наверх по лестнице между трибунами и продемонстрировал интересное взаимодействие. Девушка села на перила и спустилась по ним вниз. Это скрытое действие, так как игрок не нажимал никакой клавиши для активации описанной возможности. Эбби автоматически взаимодействовала с перилами, а значит — разработчики реализовали такой приятный секрет для пользователей, которые захотят внимательно исследовать TLoU II.

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

