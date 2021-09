Релиз всей франшизы Uncharted вместе с дополнением The Lost Legacy может состояться 7 декабря 2021 года.

Sony планирует выпустить на ПК в Steam и Epic Games Store, сборник Uncharted Collection, в который войдут все четыре части франшизы и дополнение The Lost Legacy. Релиз может состояться уже 7 декабря 2021 года.

Эту информацию, вместе с предполагаемой обложкой ПК-версии Uncharted Collection опубликовали пользователи Resetera.

На данный момент в Sony не подтвердили этот слух. Однако еще в феврале этого года президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан говорил, что у компании есть целый список эксклюзивов, которые она планирует выпустить на ПК. Так, к примеру, в Steam и EGS уже вышли Horizon Zero Dawn и Days Gone.

Интересно, что и Horizon Zero Dawn, и Days Gone компания также раздавала бесплатно пользователям PS4 и PS5 – в первом случае без условий, а во втором – по подписке PS Plus. Точно также в прошлом году была раздача Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Nathan Drake Collection, куда вошли первые три части серии.

В мае этого года на встрече с инвесторами Sony продемонстрировала слайд, на котором в планах был показан релиз на ПК четвертой части – Uncharted 4: A Thief's End.

Вероятней всего компания все же выпустит сборник всех частей приключенческой серии игр об искателе сокровищ Нейтане Дрейке. К тому же в начале 2022 года Sony планирует выпустить в прокат экранизацию Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях.

Автор: Сергей Коршунов