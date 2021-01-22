Вместе с лентой по знаменитой приключенческой игре Sony перенесла еще пять своих фильмов.

Кинокомпания Sony Pictures объявила о переносе премьеры фильма по мотивам игры Uncharted. Лента, в которой сыграл Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой") должна была выйти 8 октября 2021 года, однако ее отложили до 11 февраля 2022 года.

Как передает издание IGN, вместе с Uncharted компания решила перенести премьеры еще пяти своих фильмов, среди которых новые "Охотники за приведениями: Наследники" и "Морбиус" с Джаредом Лето. Вероятной причиной СМИ называют плохие сборы блокбастеров во время пандемии.

Подробно про фильм Uncharted

Лента снята по мотивам одноименной серии игр от студии Naughty Dog. Предстоящая экранизация расскажет о юности охотника за сокровищами по имени Нейтан Дрейк. Его сыграет Том Холланд. А роль наставника главного героя исполнил Марк Уолберг. В фильме также снялся Антонио Бандерас – предположительно он воплотил образ антагониста картины.

У экранизации еще на этапе производства шесть раз менялись постановщики. В итоге режиссерское кресло занял Рубен Флейшер, снявший такие ленты, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".

Из-за пандемии коронавируса съемки несколько раз откладывались. В результате съемочный процесс закончился только в октябре 2020 года.

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Автор: Сергей Коршунов