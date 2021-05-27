PS4 продолжает терять эксклюзивы.

Компания Sony Interactive Entertainment собирается выпустить приключенческий боевик Uncharted 4: A Thief's End производства студии Naughty Dog на ПК.

Соответствующий слайд был показан на встрече Sony с инвесторами, которая прошла 26 мая. Отдельная презентация по сегменту игр и сервисов появилась в сети в ночь на 27 мая.

Согласно презентации, Uncharted 4 выйдет на ПК вскоре после Days Gone, релиз которой уже состоялся в Steam и EGS 18 мая. Данная информация также подтверждается давно ходившим слухом о том, что Sony планируют портировать сразу десять своих эксклюзивов на "боярскую платформу".

В презентации также указывается, что Sony намерены развиваться в нескольких направлениях, что в должно привести к росту популярности и увеличению доходности бренда PlayStation.

Читайте такжеЭкранизация Uncharted с Томом Холландом получила новую дату выходаКроме того, прежде сама Sony говорила, что помимо Days Gone собирается выпустить на ПК ещё несколько своих эксклюзивов, однако точного списка не оглашала.

Uncharted 4 - уже не первый консольный эксклюзив Sony, ушедший на ПК. Прежде выходили Beyond, Detrioit, Heavy Rain, последним стала игра про байкеров в постапокалипсисе Days Gone.

Любопытно, что это будет первый PC-релиз для Naughty Dog за 32 года - с момента выхода дебютной игры Keef the Thief в 1989 году.

Релиз Uncharted 4: A Thief's End от Naughty Dog состоялся на PS4 в 2016 году.

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Автор: Андрей Софин