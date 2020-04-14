Sony подарит игрокам три части Uncharted и Journey

Компания хочет, чтобы игроки во время пандемии коронавируса оставались дома.

На фоне пандемии Covid-19 компания Sony хочет, чтобы игроки оставались дома. Поэтому все владельцы консоли PlayStation 4 получат бесплатно сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также игру Journey. Раздача пройдет в рамках инициативы Play at Home.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

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"В качестве благодарности всем, кто вносит свой вклад в борьбу с пандемией, Sony Interactive Entertainment рада объявить о запуске инициативы Play At Home. Эта инициатива затрагивает две области: во-первых, бесплатное предоставление сообществу PlayStation игр, чтобы вы не скучали дома; и во-вторых, создание фонда, направленного на помощь небольшим независимым студиям, испытывающим финансовые трудности, чтобы они продолжали создавать замечательные игры", – сообщили в Sony.

Получить сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey можно будет с 16 апреля до 6 мая.

Трейлер Uncharted: The Nathan Drake Collection

Что такое Uncharted: The Nathan Drake Collection

Uncharted: The Nathan Drake Collection – это сборник из трех игр: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception. Все три части являются переизданием для PS4 и рассказывают о приключениях искателя сокровищ Нэйтана Дрейка. Uncharted это одна из главных эксклюзивных франшиз на Playstation.

Трейлер Journey

Что такое Journey

Journey – это приключенческая игра от студии Thatgamecompany. Игрок в роли таинственного героя в необычной одежде должен пройти через пустыню к далекой горе. В игре нет карт и подсказок. Во время путешествия игрок может встретить другого пользователя из сети, но не может с ним пообщаться. В процессе игры пользователь может найти в пустыне куски ткани, магические предметы и руны, которые будут давать определенные способности, к примеру, возможность летать. Весь сюжет Journey подается без слов, а по ходу прохождения, игрок сможет найти различные предметы и следы существования цивилизации, которые помогут понять историю этого мира.

Кроме того, в рамках инициативы Play At Home компания Sony выделит 10 миллионов долларов на поддержку независимых разработчиков.

Напомним, в апреле подписчики PS Plus могут бесплатно получить заключительную часть приключенческого экшна про Нэйтана Дрейка – Uncharted 4: A Thief's End.