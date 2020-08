Динозавры и Гарри Поттер – в Steam началась распродажа игр серии LEGO

Акция продлится до 17 августа.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр серии LEGO. В акцию попали игры "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Звездным войнам" и "Мстителям". УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

The LEGO Movie 2 Videogame – 85 грн (скидка 80%)

LEGO DC Super-Villains – 162 грн (скидка 75%)

LEGO Marvel's Avengers – 69 грн (скидка 75%)

LEGO Star Wars: The Force Awakens – 94 грн (скидка 75%)

LEGO Jurassic World – 69 грн (скидка 75%)

LEGO The Hobbit – 69 грн (скидка 75%)

LEGO The Lord of the Rings – 69 грн (скидка 75%)

LEGO Batman 2: DC Super Heroes – 69 грн (скидка 75%)

LEGO Harry Potter: Years 1-4 – 96 грн (скидка 75%)

LEGO Harry Potter: Years 5-7 – 69 грн (скидка 75%)

LEGO Marvel Super Heroes – 69 грн (скидка 75%)

The LEGO Ninjago Movie Video Game – 239 грн (скидка 50%)

Кроме того, большую скидку на распродаже получил также набор The LEGO Games Bundle, куда вошли сразу четыре игры: LEGO DC Super-Villains, The LEGO Movie Videogame, The LEGO Movie 2 Videogame и LEGO Batman 3: Beyond Gotham. Его можно получить со скидкой в 75% – за 287 грн.

Акция продлится до 17 августа. С полным списком предложений можно ознакомиться на специальной странице распродажи в Steam.

Напомним, до 17 августа в Steam действует также распродажа серии шутеров Battlefield. С самыми выгодными предложениями можно ознакомиться в нашем материале.

Автор: Сергей Коршунов