В Steam появились гигантские скидки на серию игр Battlefield

Распродажа продлится до 17 августа.

В магазине цифровой дистрибуции Steam началась распродажа серии шутеров Battlefield. Акция продлится до 17 августа. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Battlefield 3 (Premium Edition) – 239 грн (скидка 80%)

Battlefield Hardline (Ultimate Edition) – 239 грн (скидка 80%)

Battlefield Bad Company 2 – 174 грн (скидка 75%)

Battlefield 4 – 299 грн (скидка 75%)

Battlefield V – 539 грн (скидка 70%)

Battlefield 1 – 443 грн (скидка 63%)

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Помимо самих игр в Steam можно приобрести со скидками различные DLC и наборы. Так, к примеру, набор Battlefield Bundle отдают со скидкой в 77% – за 960 грн. В него вошли три игры: Battlefield 4 (Premium Edition), Battlefield 1 и Battlefield V (Year 2 Edition).

Ознакомиться со всеми скидками можно на странице акции в Steam.

Напомним, в Steam также действуют скидки на другую серию игр – Borderlands. Распродажа приурочена к бесплатным выходным в Borderlands 3. Бесплатный период закончится сегодня, 12 августа, в 20:00 по киевскому времени. А вот распродажа продлится до 20 августа.

Borderlands 2 – 97 грн (скидка 75%)

Borderlands (GOTY Enhanced) – 148 грн (скидка 67%)

Borderlands 3 – 424 грн (скидка 50%)

Если приобрести Borderlands 3, то весь прогресс с бесплатного периода будет перенесен в полную версию игры.

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