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В Steam появились гигантские скидки на серию игр Battlefield

12:59, 12 августа 2020
Игры
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игры
Battlefield 1 отдают со скидкой в 63% / store.steampowered.com

В магазине цифровой дистрибуции Steam началась распродажа серии шутеров Battlefield. Акция продлится до 17 августа. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

  • Battlefield 3 (Premium Edition) – 239 грн (скидка 80%)
  • Battlefield Hardline (Ultimate Edition) – 239 грн (скидка 80%)
  • Battlefield Bad Company 2 – 174 грн (скидка 75%)
  • Battlefield 4 – 299 грн (скидка 75%)
  • Battlefield V – 539 грн (скидка 70%)
  • Battlefield 1 – 443 грн (скидка 63%)

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Помимо самих игр в Steam можно приобрести со скидками различные DLC и наборы. Так, к примеру, набор Battlefield Bundle отдают со скидкой в 77% – за 960 грн. В него вошли три игры: Battlefield 4 (Premium Edition), Battlefield 1 и Battlefield V (Year 2 Edition).

Ознакомиться со всеми скидками можно на странице акции в Steam.

Напомним, в Steam также действуют скидки на другую серию игр – Borderlands. Распродажа приурочена к бесплатным выходным в Borderlands 3. Бесплатный период закончится сегодня, 12 августа, в 20:00 по киевскому времени. А вот распродажа продлится до 20 августа.

  • Borderlands 2 – 97 грн (скидка 75%)
  • Borderlands (GOTY Enhanced) – 148 грн (скидка 67%)
  • Borderlands 3 – 424 грн (скидка 50%)

Если приобрести Borderlands 3, то весь прогресс с бесплатного периода будет перенесен в полную версию игры.

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Теги: #Steam#Battlefield