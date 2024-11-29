Иван Назаренко

Это связывают с проблемами на ивенте Citizencon, где Squadron 42 несколько раз вылетела прямо на презентации.

Стало известно, что Cloud Imperium Games, разработчики самых дорогих игр в истории Star Citizen и Squadron 42, провели масштабное сокращение, сильнее всего был затронут отдел тестировки.

Об этом сообщил известный инсайдер Том Хендерсон в своём издании Insider Gaming. Том обратил внимание на пост одного из разработчиков Cloud Imperium Games в Twitter, где тот рассказал, что за последние два дня компания уволила много работников даже без компенсации.

По информации самого Хендерсона, волна сокращений сильнее всего затронула отдел QA, тестировщиков. Их было сокращено около дюжины. Тот же Хендерсон месяцем ранее сообщал, что Cloud Imperium Games временно перевела своих разработчиков на семидневную рабочую неделю.

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Такие переработки были связаны с подготовкой студии к ивенту Citizencon и презентации геймплея Squadron 42, одиночной компании Star Citizen. Сама выставка прошла не совсем гладко: Squadron 42 два раза вылетела прямо на презентации. Возможно, именно эти технические провалы послужили причиной увольнениий.

Ранее мы рассказывали о расследовании Хендерсона о нынешнем положении дел в Cloud Imperium Games. У них всё не совсем хорошо: огромный бюджет Star Citizen в 700 миллионов долларов почти закончился, а потрачен он был на совсем странные вещи, вроде нового офиса в интерьерах космических кораблей из игры.

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