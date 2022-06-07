Это будет хоррор с как минимум одной известной актрисой.

Инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно публиковал правдивые данные о множестве проектов до их официального подтверждения, рассказал о новой игре Хидео Кодзимы, создателя Death Stranding и Metal Gear. По словам информатора, знаменитый визионер вместе со своей студией Kojima Productions трудится над хоррором.

Хендерсон рассказал о проекте в заметке для сайта Try Hard Guides. Игра обладает названием Overdose, а одну из ролей в ней исполнила актриса Маргарет Куэлли. Фанатам творчества Кодзимы она известна, как Мама из Death Stranding.

Инсайдер видел короткий эпизод из хоррора: персонаж идет по темным коридорам с фонариком в руке, затем происходит внезапный пугающий момент и на экране появляется надпись "игра завершена". Главный герой управлялся от третьего лица, но Хендерсон слышал, что камеру можно будет переключать на вид из глаз

Overdose — что это за игра

Джефф Грабб, редактор VentureBeat неоднократно рассказывал о партнерстве Кодзимы с Microsoft для создания экспериментального проекта. В нем планируют задействовать облачные технологии. Возможно, Overdose – это как раз плод сотрудничества визионера с корпорацией.

В конце 2021 года Кодзима заявил, что работает над двумя играми – крупной и экспериментальной. Первой, скорее всего, будет Death Stranding 2. О создании сиквела проговорился Норман Ридус. А вторая – это, похоже, Overdose.

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