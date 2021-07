Ради съемок в канадском городке заменили вывески магазинов, и это вводит местных жителей в заблуждение.

На днях стало известно, что часть съемок предстоящей экранизации игры The Last of Us от канала HBO пройдет в городе Форт Маклауд в провинции Альберта (Канада). Здесь снимали такие ленты, как "Горбатая гора", "Охотники за приведениями: Наследники" и "Фарго".

Производство одной серии сериала превышает восьмизначную сумму, а значит на съемки всех 10 эпизодов уйдет больше $100 миллионов, передает CTV News.

Для канадского городка это большие инвестиции. Сообщается, что только подготовка к съемкам заняла шесть месяцев. Фасады некоторых магазинов были изменены. Так, к примеру, бывшая аптека стала мебельным магазином. Такие перемены вводят местных жителей в недоумение.

"Люди не понимают, что это декорации. Они смотрят на магазин через дорогу, и спрашивают: а когда он открылся?", – рассказывает менеджер одной из аптек в Форт Маклауде.

При этом основная часть съемок пройдет не в Форт Маклауде, а в другом городе провинции Альберта – Калгари.

Ожидается, что съемки продлятся до 8 июня 2022 года. Когда именно состоится премьера дебютного сезона шоу – неизвестно.

The Last of Us – сюжет и актеры

Экранизация расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс, превращающего людей в зомби.

В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший в начале эпидемии дочь. Ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту.

Джоэла и Элли сыграют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались в сериале от HBO, в частности в "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также принимает участие автор оригинальной игры – глава студии Naughty Dog Нил Дракманн. Режиссерские кресла займут по меньшей мере пять постановщиков, среди которых Кантемир Балагов, Али Аббаси и Ясмила Жбанич.

Автор: Сергей Коршунов