Студия Naughty Dog ищет 38 новых сотрудников, чтобы "делать нечто очень крутое".

Студия Naughty Dog, выпустившая в прошлом году экшен The Last of Us Part II, начала работу над новым проектом и объявила о поиске новых сотрудников. Всего компания открыла 38 новых вакансий.

Как сообщили разработчики в Твиттере, они ищут специалистов практически во всех направлениях – от UI-программистов до художников, аниматоров и продюсеров. Также, судя по одной из вакансий на сайте Naughty Dog, компании требуется специалист по онлайн-системам. Вероятно, речь идет о многопользовательском режиме для The Last of Us Part II. Известно, что студия работала над ним, но официально еще не презентовала.

Однако слова руководителя Naughty Dog, Нила Дракманна, говорят о том, что разработчики могут параллельно трудиться над новым проектом.

"Приходите работать к нам! Мы делаем нечто очень крутое", – написал Дракманн.

Напомним, что в 2020-м The Last of Us Part II была признана "Игрой года" по версии сразу двух премий – Golden Joystick Awards и The Game Awards. Ключевые героини экшена также удостоились наград – Элли вошла в сотню самых красивых женщин 2020-го, а Эбби – стала "Персонажем года".

Автор: Сергей Коршунов