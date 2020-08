В сеть попали кадры многопользовательского режима The Last of Us Part II (видео)

Разработчики вырезали из игры мультиплеер еще за год до релиза.

Постапокалиптический экшен The Last of Us Part II вышел на PlayStation 4 в июне этого года. Планировалось, что в игре помимо сюжетного режима будет мультиплеер, где пользователи смогут сражаться друг с другом.

За год до релиза разработчики студии Naughty Dog решили вырезать мультиплеер из сиквела The Last of Us, однако вчера в сети появились кадры из этого режима.

Мультиплеер The Last of Us Part II

В коротком ролике можно увидеть, как трое игроков в образе персонажа по имени Мэл сражаются между собой в заснеженной локации Джексона. Автор утечки утверждает, что в ролике показан ранний билд игры.

Читайте такжеПоломанные диски и письма с угрозами. Как одна игра разделила мир пополам

После выхода игры творческий руководитель Naughty Dog, Нил Дракманн, уходил от ответа на вопрос о многопользовательском режиме. Он также пояснял, что игрокам не стоит ждать дополнений или еще какого-нибудь загружаемого контента.

В то же время у первой части The Last of Us был мультиплеер. Этот режим назывался "Противостояние".

Напомним, экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PlayStation 4. Сиквел получил смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у игры 94 балла от критиков и 5,6 балла от пользователей на основе рекордных 138 тысяч отзывов.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram