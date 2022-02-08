Его странное поведение связано с повторным использованием анимаций.

Недавно в Twitter стала популярной публикация, где показывался танцующий мальчик с багетом в руках из BioShock Infinite. Автор сообщения предположил, что с помощью такого стереотипа разработчики хотели подчеркнуть дух Парижа. Этот город пользователи посещают в дополнении к проекту. На публикацию обратила внимание Гвен Фрей, которая участвовала в создании BioShock Infinite и ответственна за появление мальчика с багетом. Девушка рассказала, откуда взялся этот персонаж.

Как передает The Gamer, Гвен Фрей отвечала за наполнение мира игры людьми. Она создавала массовку, которая должна была сделать локации более живыми. Девушка решила добавить детей для большего разнообразия в мирных зонах. Однако отдельно анимировать модель ребенка было долго и сложно. Понадобились бы дополнительные ресурсы, поэтому Фрей решила использовать движения танцующей пары.

Вот только адаптировать анимацию оказалось тяжело. После нескольких правок ребенок все равно постоянно держал руки над головой. Тогда Фрей просто добавила к модели багет, чтобы скрыть проблемы с движениями. Вот так и появился танцующий мальчик в BioShock Infinite.

Коротко о BioShock Infinite

Это третья часть знаменитой франшизы. За создание проекта отвечала теперь уже расформированная студия Irrational Games под руководством Кена Левина.

Игра запомнилась благодаря глубокому сюжету, зрелищным сражениям с использованием оружия и навыков главного героя и уникальному окружению. Летающий город Колумбия выглядел очень необычно.

На Metacritic (ПК-версия) BioShock Infinite получила 94 балла от критиков после 68 рецензий. Это одна из самых высоких оценок за всю историю.

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