Получить фантастическую игру про искусственный интеллект можно до 25 марта.

На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача приключенческого инди-экшена об искусственном интеллекте The Fall. Забрать игру бесплатно смогут все желающие до 25 марта.

Трейлер The Fall

Подробней про The Fall

The Fall – это первая часть фантастической трилогии приключенческих экшенов с элементами головоломки. Действия игры разворачиваются на неизвестной планете. Игрок берет на себя роль искусственного интеллекта по имени ARID, управляющего боевым костюмом, в котором находится человек, потерявший сознание.

Через неделю, 25 марта в раздачу от Epic Games Store попадет Creature in the Well – игра в жанре Dungeon Crawler.

Напомним, что самая масштабная раздача игр пройдет на консолях PlayStation. С 26 марта в рамках инициативы PlayAtHome владельцы консолей PlayStation без всяких условий получат бесплатно 10 игр, среди которых VR-эксклюзив Astro Bot Rescue Mission, приключенческая инди Subnautica и постапокалиптический экшен Horizon Zero Dawn.

Автор: Сергей Коршунов