Забрать девять инди-хитов можно будет с 26 марта, а постапокалиптический экшен от студии от студии Guerrilla Games с 20 апреля.

Sony продолжает радовать игроков инициативой PlayAtHome. Начиная с 26 марта все владельцы консолей PlayStation получат бесплатно 10 игр, включая полную версию блокбастера Horizon Zero Dawn, головоломку The Witness и приключенческую инди Subnautica.

Для получения этих тайтлов подписка PS Plus не потребуется. Об этом компания сообщила в блоге PlayStation.

Список игр, которые дадут бесплатно на PS4 и PS5:

ABZU – это красочное приключение в подводном мире от создателей Journey.

Enter the Gungeon – игра в жанре roguelike про перестрелки в подземельях. Здесь группе неудачников предстоит исследовать процедурно генерируемые локации, сражаться с врагами и отыскать сокровища.

Subnautica – приключенческая игра, в которой геймерам предстоит выживать в океане среди множества враждебных существ.

The Witness – красочная головоломка, погружающая игрока в открытый мир с более чем пятью сотнями загадок и десятками локаций.

Astro Bot Rescue Mission – один из лучших платформеров для шлемов PlayStation VR. Играть предстоит за робота Астро, который должен найти и спасти свою команду.

Moss – динамичная приключенческая игра с элементами головоломки для виртуальной реальности.

Rez Infinite – ритм-игра в мире звуков, образов и перестрелок. Можно, в том числе и в шлеме виртуальной реальности.

Paper Beast – игра, в которой пользователи будут путешествовать по бумажному миру.

Thumper – ритм-экшен про космического жука.

Забрать эти 9 игр можно будет до 23 апреля. Но уже 20 апреля владельцы PS4 и PS5 получат без всяких условий, совершенно бесплатно полное издание постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn.

Подробней про Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – это экшн от студии Guerrilla Games. Сюжет разворачивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытнообщинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-животные. Главная героиня, Элой, долгие годы провела в изоляции в своем племени, но все же решилась отправиться в полный опасности путь, чтобы узнать, что поставило некогда развитое человечество на грань выживания.

Отличительная черта игры – битвы с роботами. Здесь много зависит от правильной тактики, умения расставлять ловушки, быстрого реагирования на атаки соперника и изучения слабых мест роботов.

Напомним, что до 1 апреля в рамках инициативы PlayAtHome все владельцы консолей PlayStation могут забрать бесплатно платформер Ratchet & Clank (2016).

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Автор: Сергей Коршунов