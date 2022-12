Забрать проекты можно в течение недели.

Щедрая новогодняя акция с ежедневными раздачами в Epic Games Store подошла к концу. Пользователи уже могли получить Death Stranding, Metro: Last Light и Wolfenstein: The New Order. А напоследок игрокам подарили Dishonored — Definitive Edition и Eximius: Seize the Frontline. Акция продлится в течение недели — до 5 января, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут Kerbal Space Program и Shadow Tactics — Aiko's Choice.

Подробнее о бесплатных играх в Epic Games Store

Dishonored — это культовый стелс-экшен от Arkane Studios и Bethesda Softworks. Сюжет игры разворачивается в вымышленном стимпанковом городе Дануолл. Главный герой — защитник императрицы Корво Аттано, которого подставили и обвинили в ее убийстве. Протагонист должен сбежать из заточения и найти настоящих организаторов преступления.

Мир Dishonored делится на просторные локации с кучей секретов. На каждом из них игрокам выдается цель, но как ее достичь, нужно решить самостоятельно. Можно убить всех противников или незаметно выполнить задание и скрыться. Для каждого стиля прохождения в Dishonored есть определенные гаджеты и умения.

Видео дня

В издание Definitive Edition входят четыре дополнения – Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches и Void Walker's Arsenal. Часть из них включают отдельные истории со своими персонажами.

Eximius: Seize the Frontline — это гибрид стратегии и шутера от Ammobox Studios. В игре реализованы командные сражения с участием десяти человек. Каждая из сторон противоборства включает четырех офицеров и одного командира. Последний должен возводить и улучшать базу, нанимать юнитов и технику, а также изучать новые технологии по мере накопления ресурсов.

Офицеры могут менять боевые костюмы и оружие под свой стиль игры. Основная цель в каждом матче — сокрушить противника.

Вас также могут заинтересовать новости: