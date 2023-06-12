Локализация исполнена на достойном уровне.

После демонстрации трейлера Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на шоу Xbox стало известно, что в дополнении будет официальная украинская локализация на уровне субтитров.

Эта информация указана на странице добавки в Steam. При этом российский перевод тоже реализован в проекте, правда, уже без озвучки, которая была в основной игре. CD Projekt RED официально заявила, что прекратила сотрудничать с актерами из РФ и Беларуси в связи с агрессией против Украины.

Блогер OLDboi опробовал 50-минутную демоверсию Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и поделился впечатлениями от перевода. Ему понравилось качество локализации. Основные собственные названия переведены по принципу транслитерации, то есть Найт-Сити — это "Найт-Сіті". А вот местный сленг адаптировали под украинский язык, например, один из персонажей имеет кличку "Соловія".

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется спасением президента государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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