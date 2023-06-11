Добавка выйдет уже в сентябре.

Благодаря Xbox Games Showcase стало известно, что 26 сентября появится повод вернуться в Найт-Сити. Именно в эту дату выйдет сюжетное дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077.

На презентации Microsoft Киану Ривз, исполнитель роли Джонни Сильверхенда, презентовал новый трейлер. В ролике подробно рассказали об истории в грядущем дополнении. Главного героя Ви завербовала разведка НСША для спасения Розалинд Майерс — президента Новых Соединенных Штатов Америки.

Борт лидера государства разбился в самом опасном районе Найт-Сити, где всем заправляют банды и преступники. Ви отправили на спасательную миссию, пообещав лекарство от смерти из-за чипа с сознанием Сильверхенда в голове. Однако задание провалилось: кто-то предал протагониста. Чтобы разобраться во всем, главный герой начинает сотрудничать с Соломоном Ридом, одним из правительственных агентов.

В конце трейлера разработчики намекнули на разветвленный сюжет. Похоже, пользователи смогут выбрать, кому именно доверять при прохождении истории, и как поступать.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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