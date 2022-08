Полноценный анонс проекта должен состояться сегодня вечером.

Информация о новой Alone in the Dark и первые скриншоты игры утекли в Сеть. При этом официального анонса долго ждать не придется — он состоится сегодня, 12 августа, на онлайн-шоу издательства THQ Nordic.

Изображения и сведения о проекте опубликовали на форуме ResetEra.

За создание игры отвечает студия Pieces Interactive, а сценарий пишет Микаэль Хедберг, автор сюжетов SOMA и Amnesia. Новая Alone in the Dark описывается, как переосмысление франшизы и любовное письмо культовой первой части, которая вышла в 90-х годах.

В игре будут два главных героя — Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд. Прохождение за каждого из них будет различаться. Сюжет разворачивается в 1920-х годах на глубоком юге США. Здесь пропал дядя Эмили, поэтому девушка заручилась поддержкой частного детектива Карнби и отправилась в психиатрическую больницу в особняке Дерсето. В этом доме главных героев ждут монстры, кошмары и расследование заговора.

Alone in the Dark: что еще известно об игре

В проекте сочетаются психологические ужасы и готика юга США. А саундтрек будет выполнен в стиле дум-джаза. Разработчики пообещали "гипнотическое" звучание.

Геймплей в Alone in the Dark соответствует канонам жанра. Пользователям предстоит выживать в запутанном особняке, искать ресурсы, грамотно их расходовать, решать головоломки и сражаться с врагами.

Игра точно выйдет на PS5, так как в Сеть утекла обложка. Вероятнее всего, она заглянет и на ПК с Xbox Series, а вот PS4 и Xbox One под вопросом.

