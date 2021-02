Шведы, которые купили всех, включая украинцев. Как компания Embracer захватывает игровую индустрию

Шведский холдинг Embracer Group агрессивно ворвался в гейминдустрию. Компания купила 58 студий, среди которых украинская 4A Games, и отправила в разработку 150 игр. Но с чего началась такая масштабная деятельность, и к чему это приведет – разбираемся в материале.

Фанаты индустрии интерактивных развлечений привыкли, что самые известные и богатые издательства — это Sony, Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive. Ниже находятся SEGA, Square Enix, Bandai Namco, Ubisoft и Capcom, которые, кстати, значительно отстают от мастодонтов. А все остальные выпускают какие-то небольшие игры и радуются, если они продаются миллионным тиражом. И по сути, вся иерархия обрисована правильно, за исключением одной позиции — Embracer Group.

Сейчас этот шведский холдинг принято записывать в компании нижнего ранга. Многие поклонники игр считают, что он не достоин стоять в одном ряду с SEGA и Capcom, а пользователи, которые редко читают профильные новости, и вовсе не понимают, о ком идет речь.

Такое положение дел нужно срочно исправлять, ведь Embracer Group имеет все шансы в течение следующих пяти лет стать одним из лидирующих издательств. Мы в УНИАН решили подробнее взглянуть на историю этого холдинга, который уже успел купить десятки студий разработчиков, включая украинскую 4A Games, и объяснить, почему у ЕА и Activision скоро появится грозный конкурент.

Малый бизнес

История Embracer Group уходит корнями в 1990-е годы, когда шведский предприниматель Ларс Вингефорс в возрасте 13 лет открыл свою компанию — LW Comics. Она занималась тем, что перепродавала подержанные комиксы. Спустя три года молодой бизнесмен обратил внимание на видеоигры и решил основать новую фирму под названием Nordic Games. Ее суть была такой же, как и в случае с LW Comics, только операции проводились с другими товарами. Организация с переменным успехом действовала на рынке до 2004 года, когда объявила о банкротстве.

Тогда Вингефорс привлек капитал со стороны и реформировал Nordic Games в Game Outlet Europe. Ему удалось закупить непроданные запасы дисковых копий видеоигр у Electronic Arts и продать их на международном рынке через разнообразные торговые сети. Благодаря этому появилась прибыль, которая позволила опять основать Nordic Games. В 2008 году она воскресла в качестве дочерней компании Game Outlet Europe и обзавелась новой стратегией заработка. Ларс Вингефорс, будучи главным акционером восставшей из пепла фирмы, понял, что нужно расширять деятельность. Он начал инвестировать в разработку игр, которых не хватало на рынке. Это был правильный шаг, который до сих пор лежит в основе Embracer Group.

В 2009 году Nordic Games в сотрудничестве с Nintendo выпустила караоке-игру We Sing, а параллельно она разработала Dance Party Club Hits — танцевальный проект, который поставлялся со специальным ковриком-контроллером. Оба релиза получились успешными, благодаря чему Ларс Вингефорс и его партнер Пелле Лундборг решили в очередной раз реструктуризировать свою деятельность. Они основали холдинговую компанию Nordic Games Holding и превратили Nordic Games и Game Outlet Europe в ее дочерние организации.

Не в бровь, а в глаз

В 2011 году Вингефорс и Лундборг покупают интеллектуальную собственность издательства JoWooD Entertainment, а уже в 2013-м проворачивают свою самую важную сделку — приобретают большинство активов обанкротившейся THQ. Когда-то это была крупная компания, которая выпустила две части Darksiders, несколько игр серии Saints Row и даже издавала украинский S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Несмотря на несколько непопулярных решений, которые привели к закрытию, у THQ осталась репутация в сообществе фанатов интерактивных развлечений. Именно этим и планировал воспользоваться Ларс Вингефорс, переименовав Nordic Games Holding в THQ Nordic, а свои дочерние компании — в THQ Nordic AB и THQ Nordic GmbH.

Параллельно новообразованное издательство решило заработать на интеллектуальной собственности бывшей THQ. Оно выпустило Darksiders: Warmastered Edition и Darksiders II: Deathinitive Edition — обновленные версии игр с минорными улучшениями, которые продавались в комплекте со всеми дополнениями. Вместе с этим компания анонсировала третью часть серии, переиздала Legend of Kay, спонсировала тактическую стратегию This is the Police и отправила на полки магазинов ремейк Black Mirror. Такое количество релизов за два года может показаться небольшим, но это была лишь подготовка. THQ Nordic накапливала капитал, чтобы начать полномасштабное завоевание игровой индустрии.

Беру оптом всех

Из деятельности компании Ларса Вингефорса становится понятно, что до 2018 года на нее почти не обращали внимания. В 2017-м она купила несколько студий разработчиков, включая Experiment 101, создателей Biomutant, но это были мелкие сделки. Такие в игровой индустрии совершаются регулярно, так что THQ Nordic оставалась в ранге эдакого инди-издательства, которое обладает несколькими неплохими франшизами.

Однако уже в феврале 2018 года компания засветилась во всех новостных лентах — она приобрела Koch Media. Этот холдинг владел издательством Deep Silver, которому, в свою очередь, принадлежали бренды Dead Island и Saints Row. Последний как раз не достался THQ Nordic, когда та охотилась за активами THQ. После первой громкой сделки компания начала бомбить покупками студий разной величины. В том же 2018-м она поглотила Coffee Stain (Sanctum, Goat Simulator), Bugbear Entertainment (FlatOut, Wreckfest) и HandyGames (Jagged Alliance: Rage). А в годовом финансовом отчете THQ Nordic отчиталась о росте операционной прибыли на 217%. Параллельно компания заявила, что у нее в разработке находятся 55 проектов, из которых на тот момент анонсировали только двадцать.

Трансформация в Embracer Group

В 2019 году THQ Nordic сделала несколько важных заявлений. Во-первых, она приобрела Piranha Bytes (Gothic, Risen), Gunfire Games (Darksiders III), Tarsier Studios (Little Nightmares) и Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance). Во-вторых, издательство эволюционировало в холдинг Embracer Group. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть свою политику.

Компания хоть и приобрела множество студий, но решила не ставить перед ними какие-то рамки. Все команды сохранили творческую свободу и собственное руководство. По мнению, Ларса Вингефорса, в таких условиях гораздо проще создавать качественные проекты, нежели в большой компании с множеством менеджеров. Об этом он рассказал в одном из интервью еще в 2018 году:

"Творческая свобода является залогом успеха, а в отдельных коллективах людям проще реализовывать свои идеи"

То есть Embracer Group — это верхняя ступень, под которой находится еще несколько издательств. Они выпускают сторонние игры и разрабатывают собственные, правда, как именно распределяется доход в рамках холдинга, неизвестно.

Надежда одиночных игр

С 2019 по 2021 год Embracer Group занималась своей привычной деятельностью — выпускала свежие игры, покупала разнообразные франшизы и студии. Однако ее приобретения стали куда более важными и значимыми. Сначала холдинг добавил в свои активы Saber Interactive (World War Z, Quake Champions), украинскую 4A Games, известную по серии Metro, компанию Flying Wild Hog (Shadow Warrior) и еще пачку менее знаменитых команд. А в начале 2021 года Embracer ошеломила всех покупкой Aspyr Media (специалисты по портированию) и Gearbox Software, создателей Borderlands. Последняя обошлась компании Вингефорса в $1,3 млрд и стала самостоятельным издателем в рамках холдинга.

До этого аналогичным образом реструктуризировали Koch Media, Coffee Stain, Saber Interactive и THQ Nordic. Да, последняя не исчезла с радаров, а превратилась в один из основных винтиков Embracer Group. Теперь при покупке студии холдинг решает, под руководство какого внутреннего издательства ее отправить. Например, украинской 4A Games управляет Saber Interactive, которая, в свою очередь, напрямую подчиняется Вингефорсу и остальным директорам.

Все прошедшие годы Embracer Group привлекала сторонний капитал и рассказывала в финансовых отчетах о росте показателей. Да, чистая прибыль у холдинга пока небольшая, так как он много тратит на покупку студий. Однако количество выпускаемых компанией хитов тоже увеличилось, просто об этом не все знают. Взять, к примеру, недавний симулятор выживания Valheim, продажи которого в Steam уже превысили два миллиона копий. А ведь это откровенно недорогой проект из раннего доступа, созданный небольшой студией Iron Gate. Издателем игры выступила уже неоднократно упомянутая Coffee Stain, входящая в состав Embracer. Вот и получается, что успех Valheim — это успех шведского холдинга. И похожих случаев за прошедшие несколько лет было немало: Satisfactory, Desperados III, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated и так далее. Список можно продолжать, но куда важнее, что в будущем он еще сильнее расширится.

Сейчас в состав Embracer Group входят 58 студий, которые трудятся над 150 проектами. Многие из них будут одиночными играми категории «В», на которые сделана основная ставка холдинга. Современный рынок нуждается в таких произведениях, ведь ЕА, Activision Blizzard и Take-Two уже давно их не выпускают. Крупные издательства привыкли жить за счет своих конвейерных серий и крайне редко пытаются удивлять аудиторию чем-то новым. Раз в несколько лет они разрабатывают недорогой одиночный проект, как Star Wars Jedi: Fallen Order, да и то лишь в качестве затычки для хардкорной аудитории. А параллельно они продолжают наживаться на FIFA, Call of Duty и GTA Online.

В таких условиях Embracer Group, которая сохраняет за купленными студиями творческую свободу и создает множество одиночных игр разных жанров, выглядит настоящим спасителем индустрии. Тем более что и про ААА-релизы она не забывает. Вон на горизонте маячат новая Metro, сиквел Kingdom Come: Deliverance и громкая новинка от Aspyr Media (предположительно Star Wars: Knights of the Old Republic III). И если хотя бы половина из будущих проектов Embracer окажется успешной, то у ЕА, Activision и остальных появится очень и очень грозный конкурент, который заставит их волноваться.

Впрочем, пока что судить об этом рано. В свое время Electronic Arts также скупала немало студий и выпускала проекты самых разнообразных жанров. А потом издательство превратилось в «убийцу» таких легендарных коллективов, как Westwood Studios и Visceral Games. Хочется верить, что Embracer пойдет другим путем и продолжит придерживаться своей нынешней политики с творческой свободой для разработчиков во главе угла. Но как сложатся дела в реальности, узнаем только в ближайшие несколько лет.

Назар Степорук

