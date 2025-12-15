Ищете идеи для новогоднего стола? Мы собрали несколько простых и эффектных рецептов бутербродов - от классики с красной рыбой и шпротами до горячих немецких тостов с ананасом и тортилья-пирамидок. Все их легко приготовить дома, а необычная подача делает привычные бутерброды праздничными и зрелищными.
- Бутерброды с красной рыбой по-скандинавски
- Бенедиктинские бутерброды с крем-сыром и огурцом
- Горячие бутерброды с ветчиной и ананасом по-немецки
- Бутерброды со шпротами, овощами и салатом в конвертике
- Бутерброды с колбасой салями, яйцами и овощами - чешская классика
- Итальянская брускетта с томатами и базиликом
- Бутерброды с селедкой а-ля "Шуба"
- Тортилья с начинкой из курицы и грибов с гранатом
Бутерброды с красной рыбой по-скандинавски
Скандинавский сморреброд с копченым лососем - это датский открытый бутерброд. Хрустящий ржаной хлеб с тонким слоем сливочного масла, свежие огурцы и копченый лосось создают идеальный баланс вкусов, а маринованный красный лук и ароматный укроп добавляют свежести и пикантности. Такая подача не только вкусна, но и эффектно смотрится на тарелке.
Вам понадобятся (на 4 порции):
- 4 кусочка ржаного хлеба;
- 100 г копченого лосося;
- 20 г сливочного масла;
- 1 огурец;
- 1 красный лук (1 ч. л. сахара + щепотка соли - для маринада);
- 1 ст. л. каперсов - по желанию;
- укроп - для украшения.
Лук нарезать полукольцами и замариновать с 1 ч. л. сахара и щепоткой соли. Огурец нарезать тонкими слайсами. Хлеб намазать маслом, выложить на него огурец, лосось и украсить луком и укропом. Сверху сбрызнуть лимонным соком.
Бенедиктинские бутерброды с крем-сыром и огурцом
Бенедиктинские бутерброды - это мини-сэндвичи, которые легко готовятся и красиво смотрятся на праздничном столе. Их можно подавать открытыми или накрытыми, нарезанными маленькими квадратиками или треугольниками.
Вам понадобятся (на 12 сэндвичей):
- 12 кусочков белого хлеба;
- 225 г мягкого сливочного сыра (крем-чиз);
- 1 большой огурец;
- 2 ст. л. майонеза;
- небольшой пучок укропа;
- соль и перец - по вкусу.
Огурец почистить и мелко нарезать, укроп также измельчить. Смешать сыр, огурец, майонез, укроп и соль. Намазать смесь на хлеб. Можно накрыть сверху ломтиком, можно оставить открытым. Нарезать маленькими квадратиками или треугольниками.
Горячие бутерброды с ветчиной и ананасом по-немецки
Горячие бутерброды в духовке - еще один быстрый и эффектный вариант праздничной закуски. Хрустящий тост, сочная ветчина, сладкий ананас и расплавленный сыр создают гармоничное сочетание вкусов, которое понравится и детям, и взрослым.
Вам понадобятся (на 4 порции):
- 4 тоста;
- 4 ломтика ветчины;
- 4 кольца консервированного ананаса;
- 4 ломтика сыра (любого, который хорошо плавится).
Выложить на хлеб ветчину, ананас, сыр. Отправить в духовку при 180 °C 8-10 минут, пока не расплавится сыр. По желанию можно украсить коктейльной вишней.
Бутерброды со шпротами, овощами и салатом в конвертике
Бутерброды со шпротами - это праздничная классика. Ее можно разнообразить: для более эффектной подачи классические тосты сворачивают в мини-конверт, а затем кладут начинку внутрь. Такой прием делает привычное блюдо интереснее и зрелищнее.
Вам понадобятся ( на 8 порций):
- 4 тоста;
- 8 штук шпротов;
- 2 листка салата:
- 1 огурец;
- 1 помидор;
- сметана или майонез;
- чеснок.
Тосты раскатать с помощью скалки, разрезать по диагонали и каждую половинку свернуть и по широкому краю закрепить зубочисткой. Поставить в микроволновку на 30 секунд, снять зубочистки.
Смешать майонез с чесноком, огурец нарезать кружочками, помидор ломтиками. Смазать тосты внутри соусом, вложить внутрь листья салата, помидор, огурец и шпроты - хвостиком вверх.
Бутерброды с колбасой салями, яйцами и овощами - чешская классика
Простые холодные бутерброды на скорую руку всегда популярны. Они быстро готовятся, красиво смотрятся и точно понравятся всем гостям.
Вам понадобятся (на 8 порций):
- 8-10 ломтиков багета;
- сливочное масло (для намазывания);
- 8-10 ломтиков салями;
- 2 вареных яйца;
- 80-100 г твердого сыра;
- 1 огурец/помидор/зелень - по вкусу.
Намазать багет маслом, сыр натереть, яйца, огурцы или томаты нарезать кружочками. Выложить на багет салями, яйца, затем посыпать сыром и сверху положить овощи. Украсить зеленью - быстро и эффектно.
Итальянская брускетта с томатами и базиликом
Итальянская брускетта - классическая и свежая закуска для праздничного или повседневного стола. Несмотря на свою непритязательность, она очень вкусна. И проста в приготовлении.
Вам понадобятся (на 8 порций):
- 8 ломтиков чиабатты;
- 2-3 помидора;
- 2-3 ст. л. растительного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, перец, свежий базилик.
Подсушить хлеб на сковороде или в духовке и натереть его чесноком. Помидоры мелко нарезать и смешать с маслом, солью и перцем. Выложить на хлеб и украсить базиликом.
Бутерброды с селедкой а-ля "Шуба"
Бутерброды с селедкой и бородинским хлебом и свеклой - сытная и эффектная закуска. Такая себе "Шуба" на хлебе. Нежный свекольно-творожный мусс отлично сочетается с соленой селедкой - не только вкусно, но и красиво смотрится на тарелке.
Вам понадобятся:
- серый или черный багет;
- 200 г свеклы;
- 100 г творожного сыра;
- 250 г селедки;
- соль;
- зеленый лук.
Свеклу отварить и пробить в блендере с творожным сыром, посолить. Багет нарезать, выложить сверху свекольно-творожным мусс, а затем - по кусочку филе сельди. Украсить луком.
Тортилья с начинкой из курицы и грибов с гранатом
Тортилья с начинкой - яркая и необычная альтернатива обычным бутербродам. Пирамидки из тортильи с нежной куриной начинкой, грибами, сыром и орехами украшают праздничный стол, а свежие зерна граната добавляют яркий цвет и свежесть.
Вам понадобятся:
- 3 тортильи;
- 100 г куриного филе;
- 100 г шампиньонов;
- половина луковицы;
- 30 г грецких орехов;
- 50 г твердого сыра;
- зелень укропа или петрушки;
- зерна граната.
Для заправки:
- 3 ст. л. сметаны;
- 1 зубчик чеснока;
- соль и перец.
Тортилью разрезать пополам, свернуть в виде пирамидки, скрепить шпажкой и запечь в духовке при 180°C 10 минут. Остудить.
Для начинки измельчить лук и грибы, пожарить, посолить, поперчить и остудить. Куриное филе отварить, нарезать соломкой. Сыр натереть на терке. Смешать грибы, курицу, сыр и дробленые орехи. Добавить давленый чеснок, измельченную зелень, зерна граната и сметану - все перемешать. Наполнить пирамидки начинкой, сверху украсить зернами граната.
Ранее мы рассказывали, какие оригинальные и вкусные салаты на Новый год 2026 можно приготовить.