От скандинавского сморреброда до яркой тортилья с начинкой - эти праздничные закуски поражают вкусом и подачей.

Ищете идеи для новогоднего стола? Мы собрали несколько простых и эффектных рецептов бутербродов - от классики с красной рыбой и шпротами до горячих немецких тостов с ананасом и тортилья-пирамидок. Все их легко приготовить дома, а необычная подача делает привычные бутерброды праздничными и зрелищными.

Бутерброды с красной рыбой по-скандинавски

Скандинавский сморреброд с копченым лососем - это датский открытый бутерброд. Хрустящий ржаной хлеб с тонким слоем сливочного масла, свежие огурцы и копченый лосось создают идеальный баланс вкусов, а маринованный красный лук и ароматный укроп добавляют свежести и пикантности. Такая подача не только вкусна, но и эффектно смотрится на тарелке.

Вам понадобятся (на 4 порции):

4 кусочка ржаного хлеба;

100 г копченого лосося;

20 г сливочного масла;

1 огурец;

1 красный лук (1 ч. л. сахара + щепотка соли - для маринада);

1 ст. л. каперсов - по желанию;

укроп - для украшения.

Лук нарезать полукольцами и замариновать с 1 ч. л. сахара и щепоткой соли. Огурец нарезать тонкими слайсами. Хлеб намазать маслом, выложить на него огурец, лосось и украсить луком и укропом. Сверху сбрызнуть лимонным соком.

Бенедиктинские бутерброды с крем-сыром и огурцом

Бенедиктинские бутерброды - это мини-сэндвичи, которые легко готовятся и красиво смотрятся на праздничном столе. Их можно подавать открытыми или накрытыми, нарезанными маленькими квадратиками или треугольниками.

Вам понадобятся (на 12 сэндвичей):

12 кусочков белого хлеба;

225 г мягкого сливочного сыра (крем-чиз);

1 большой огурец;

2 ст. л. майонеза;

небольшой пучок укропа;

соль и перец - по вкусу.

Огурец почистить и мелко нарезать, укроп также измельчить. Смешать сыр, огурец, майонез, укроп и соль. Намазать смесь на хлеб. Можно накрыть сверху ломтиком, можно оставить открытым. Нарезать маленькими квадратиками или треугольниками.

Горячие бутерброды с ветчиной и ананасом по-немецки

Горячие бутерброды в духовке - еще один быстрый и эффектный вариант праздничной закуски. Хрустящий тост, сочная ветчина, сладкий ананас и расплавленный сыр создают гармоничное сочетание вкусов, которое понравится и детям, и взрослым.

Вам понадобятся (на 4 порции):

4 тоста;

4 ломтика ветчины;

4 кольца консервированного ананаса;

4 ломтика сыра (любого, который хорошо плавится).

Выложить на хлеб ветчину, ананас, сыр. Отправить в духовку при 180 °C 8-10 минут, пока не расплавится сыр. По желанию можно украсить коктейльной вишней.

Бутерброды со шпротами, овощами и салатом в конвертике

Бутерброды со шпротами - это праздничная классика. Ее можно разнообразить: для более эффектной подачи классические тосты сворачивают в мини-конверт, а затем кладут начинку внутрь. Такой прием делает привычное блюдо интереснее и зрелищнее.

Вам понадобятся ( на 8 порций):

4 тоста;

8 штук шпротов;

2 листка салата:

1 огурец;

1 помидор;

сметана или майонез;

чеснок.

Тосты раскатать с помощью скалки, разрезать по диагонали и каждую половинку свернуть и по широкому краю закрепить зубочисткой. Поставить в микроволновку на 30 секунд, снять зубочистки.

Смешать майонез с чесноком, огурец нарезать кружочками, помидор ломтиками. Смазать тосты внутри соусом, вложить внутрь листья салата, помидор, огурец и шпроты - хвостиком вверх.

Бутерброды с колбасой салями, яйцами и овощами - чешская классика

Простые холодные бутерброды на скорую руку всегда популярны. Они быстро готовятся, красиво смотрятся и точно понравятся всем гостям.

Вам понадобятся (на 8 порций):

8-10 ломтиков багета;

сливочное масло (для намазывания);

8-10 ломтиков салями;

2 вареных яйца;

80-100 г твердого сыра;

1 огурец/помидор/зелень - по вкусу.

Намазать багет маслом, сыр натереть, яйца, огурцы или томаты нарезать кружочками. Выложить на багет салями, яйца, затем посыпать сыром и сверху положить овощи. Украсить зеленью - быстро и эффектно.

Итальянская брускетта с томатами и базиликом

Итальянская брускетта - классическая и свежая закуска для праздничного или повседневного стола. Несмотря на свою непритязательность, она очень вкусна. И проста в приготовлении.

Вам понадобятся (на 8 порций):

8 ломтиков чиабатты;

2-3 помидора;

2-3 ст. л. растительного масла;

1 зубчик чеснока;

соль, перец, свежий базилик.

Подсушить хлеб на сковороде или в духовке и натереть его чесноком. Помидоры мелко нарезать и смешать с маслом, солью и перцем. Выложить на хлеб и украсить базиликом.

Бутерброды с селедкой а-ля "Шуба"

Бутерброды с селедкой и бородинским хлебом и свеклой - сытная и эффектная закуска. Такая себе "Шуба" на хлебе. Нежный свекольно-творожный мусс отлично сочетается с соленой селедкой - не только вкусно, но и красиво смотрится на тарелке.

Вам понадобятся:

серый или черный багет;

200 г свеклы;

100 г творожного сыра;

250 г селедки;

соль;

зеленый лук.

Свеклу отварить и пробить в блендере с творожным сыром, посолить. Багет нарезать, выложить сверху свекольно-творожным мусс, а затем - по кусочку филе сельди. Украсить луком.

Тортилья с начинкой из курицы и грибов с гранатом

Тортилья с начинкой - яркая и необычная альтернатива обычным бутербродам. Пирамидки из тортильи с нежной куриной начинкой, грибами, сыром и орехами украшают праздничный стол, а свежие зерна граната добавляют яркий цвет и свежесть.

Вам понадобятся:

3 тортильи;

100 г куриного филе;

100 г шампиньонов;

половина луковицы;

30 г грецких орехов;

50 г твердого сыра;

зелень укропа или петрушки;

зерна граната.

Для заправки:

3 ст. л. сметаны;

1 зубчик чеснока;

соль и перец.

Тортилью разрезать пополам, свернуть в виде пирамидки, скрепить шпажкой и запечь в духовке при 180°C 10 минут. Остудить.

Для начинки измельчить лук и грибы, пожарить, посолить, поперчить и остудить. Куриное филе отварить, нарезать соломкой. Сыр натереть на терке. Смешать грибы, курицу, сыр и дробленые орехи. Добавить давленый чеснок, измельченную зелень, зерна граната и сметану - все перемешать. Наполнить пирамидки начинкой, сверху украсить зернами граната.

