Если все время откладывать чистку микроволновки "на потом", то со временем грязь и жир так сильно въедаются, что оттереть их трудно. Однако есть простой способ, который помогает удалить даже стойкие загрязнения - рассказываем, как отмыть микроволновку от жира внутри всего за несколько минут.
Как помыть микроволновку от жира за 5 минут
Пользовательница TikTok под ником @shinendinee предлагает использовать для чистки микроволновой печи смесь из трех продуктов: воды, жидкости для мытья посуды и лимонного сока, пишет британский таблоид Express. В своем видео она показала, как очистить микроволновку за несколько минут без лишних усилий:
- возьмите пластиковую миску и наполовину наполните ее водой;
- добавьте немного жидкости для мытья посуды и несколько капель лимонного сока;
- поставьте миску в микроволновку и включите на 5 минут.
Затем блогер советует:
После таймера оставьте миску внутри еще на 5 минут - пар отлично размягчит все накопившиеся загрязнения. Потом просто протрите микроволновку чистящей салфеткой или бумажным полотенцем - тереть не нужно - и техника снова будет чистой и блестящей.
В комментариях под видео один из пользователей написал, что его микроволновка после такой чистки стала безупречно чистой. Другой отметил: "Это действительно работает. Я использую небольшую фарфоровую миску с 1/2 стакана - максимум 3/4 стакана воды. Ставлю на 5 минут на высокой мощности, а затем сразу протираю микроволновку внутри - все просто".
Третий пользователь поделился советом, который перенял от своей мамы: "Сначала протрите те участки, где грязь не засохла - их легче удалить в сухом виде, чем когда они становятся влажными".